Football Americano. I Pirates puntano Firenze, domani l'esordio in IFL contro i Guelfi

Finalmente! Guardando il crescente impegno durante le fredde e ventose serate liguri, durante gli allenamenti, mai parola risulta più appropriata per definire il clima d’attesa in casa Pirates. Oltre alla trepidante attesa dei pirati “vecchi” e “nuovi” in campo e in sideline, l’avverbio di inizio articolo è dovuto soprattutto dalle vicissitudini che i Pirates hanno affrontato, mese dopo mese, cambiamenti dopo cambiamenti, nella passata stagione, iniziando di fatto la loro “season one” in IFL soltanto a metà ottobre, quando le altre franchigie ormai avevano lavorato tanto e bene.



Nelle parole di coach Giuso Delalba si rispecchia il carattere di società e giocatori, infatti senza demordere e senza scoraggiamenti, hanno iniziato ad inanellare firme importanti sia in Italia che oltre oceano, che portano con loro una ventata di freschezza ed esperienza. Quel giusto mix che rafforza quel famoso dna pirata, il quale non conosce comparse ma venderà sempre cara la pelle.

Finalmente signori febbraio è arrivato ed il giorno dopo San Valentino i pirati che vengono dalla Liguria, metteranno tutto il cuore contro i forti Guelfi Firenze.



Franchigia storica, fiore all’occhiello del football nostrano.

Un piacere affrontarli con il giusto timore reverenziale di quando si affrontano franchigie che hanno scritto pagine di storia del football italiano e così blasonate.



Siamo in week 1 e non parliamo di injury report per ora, dunque tutti i pirati salperanno per invadere sportivamente il Guelfi sport center.



Kick off della season 2025 della IFL alle 15.00



La gara sarà trasmessa live da DAZN per una stagione pirata da godersi fino in fondo in giro per l’Italia, al Pirates Field di Albisola Superiore, oppure sul divano di casa con popcorn e sciarpa Pirates al collo.