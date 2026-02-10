Un San Valentino nella Finale Outdoor Region tra mare, borghi storici e panorami mozzafiato: il 14 e 15 febbraio c'è "Love for Hiking"

Dopo il successo della prima edizione nel 2025, in occasione di San Valentino torna anche quest’anno "Love for Hiking", l’iniziativa dedicata a chi ama camminare, scoprire il territorio e vivere la natura in compagnia.

Un intero weekend nella Finale Outdoor Region all’insegna dell’amore: per il territorio, per le attività all’aria aperta, per chi è in coppia e per chi è alla ricerca di nuovi compagni di avventura.

La Finale Outdoor Region è un vero paradiso per gli amanti dell’escursionismo a piedi, grazie a una rete di sentieri che attraversa paesaggi unici tra mare, borghi storici e panorami mozzafiato. L’escursionismo rappresenta inoltre un’attività soft, accessibile a tutti, ideale per avvicinarsi alla natura in modo consapevole e sostenibile, nel pieno rispetto dell’ambiente.

In occasione del weekend di San Valentino, grazie alla collaborazione con le guide escursionistiche del territorio, sarà possibile partecipare a quattro escursioni guidate alla scoperta di alcuni dei percorsi più suggestivi della zona.

Si parte sabato 14 febbraio con due appuntamenti imperdibili: "Passione di Pietra", a cura de Le Guide del Golfo, e l’itinerario "Un Amore tra Cielo e Storia", un suggestivo viaggio lungo l’antica Via Julia Augusta organizzato da Escursioni Liguria, perfetto per chi cerca un’atmosfera sospesa nel tempo.

Il programma prosegue domenica 15 febbraio con altrettanta meraviglia. Gli amanti della natura potranno esplorare il Parco del Promontorio di Varigotti accompagnati dalle guide locali, mentre chi preferisce i borghi incantati potrà lasciarsi affascinare dai "Panorami di Verezzi" insieme ai professionisti di Finale Hiking.

L’iniziativa è coordinata dal Consorzio Finale Outdoor Region e realizzata in collaborazione con Le Guide del Golfo, Escursioni Liguria, Le Guide del Promontorio di Varigotti e Finale Hiking. CLICCA QUI per info e prenotazioni.