Nolese, le tribune del "Mazzucco" saranno intitolate a Beppe Pisano: "Ha segnato la storia della nostra società e dell’intera comunità nolese"

La prossima domenica 14 febbraio non sarà una giornata importante dal solo punto di vista calcistico per Noli, dove i biancorossi sono attesi dallo scontro di vertice col Sassello.

Prima del fischio d’inizio si svolgerà infatti la cerimonia di intitolazione delle tribune del campo sportivo "Carlo Mazzucco" alla memoria del caro e indimenticato Beppe Pisano.

"Una figura che ha segnato la storia della nostra società e dell’intera comunità nolese - spiegano dal sodalizio del Golfo dell’Isola - lasciando un’impronta che va ben oltre il terreno di gioco. Con dedizione, passione e amore autentico per lo sport, Beppe ha rappresentato per generazioni di atleti, dirigenti e tifosi un esempio di impegno silenzioso ma instancabile, di rispetto, di appartenenza e di cuore".

Nato nel 1941 in Sicilia, Beppe aveva lasciato la sua terra d’origine per amore, trasferendosi in Liguria per la sua Lella, diventando un riferimento per il calcio nolese prima indossandone la casacca fino a diventarne capitano. Quindi come allenatore della prima squadra e come guida per i più giovani, crescendo intere generazioni di ragazzi. Beppe era venuto a mancare lo scorso anno, a febbraio 2025.

"Sarà un momento toccante, carico di emozione e gratitudine - continua la Polisportiva biancorossa - in cui tutta la famiglia della Nolese si stringerà nel ricordo di chi ha contribuito a costruire, giorno dopo giorno, i valori che ancora oggi animano questi colori. Un’occasione per dire grazie, per onorare la memoria di un uomo che resterà per sempre parte della nostra storia, inciso non solo su una targa, ma nel cuore di chi ha condiviso con lui il cammino sportivo e umano".

"Domenica non sarà soltanto una partita: sarà un abbraccio collettivo, un tributo sincero a chi continuerà a vivere in ogni applauso, in ogni coro, in ogni sguardo rivolto verso quelle tribune che porteranno per sempre il suo nome" chiosano.