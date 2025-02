Calcio, Serie D. Fissati i criteri del ripescaggio in Serie C per le squadre vincitrici dei playoff, richesta una fideiussione di 350.000 euro

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha ufficialmente pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 175/A, che introduce il nuovo regolamento per la Lega Nazionale Dilettanti (LND) in relazione all’eventuale sostituzione di squadre per l’ottenimento della Licenza Nazionale e la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.



Secondo il regolamento approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 gennaio 2025, le squadre vincitrici dei playoff di ciascun girone verranno inserite in una graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato da diversi fattori:

Media punti in classifica al termine della stagione regolare 2024/2025;

Vittoria della Coppa Italia Serie D, con l’assegnazione di 0,50 punti aggiuntivi;

Secondo posto nella Coppa Italia Serie D, con un bonus di 0,25 punti;

Classifica nel concorso “Giovani D Valore”, bonus di 0,10 punti per le prime classificate, 0,05 per le seconde e le terze.



In caso di parità, prevarrà la squadra con la migliore posizione in classifica al termine della regular season, seguita dal piazzamento nella Coppa Disciplina e, in ultima istanza, da un sorteggio.

Se, dopo aver esaurito questa prima graduatoria, non si dovesse raggiungere il numero necessario di squadre per completare l’organico della Serie C, si procederà con una seconda graduatoria, composta dalle squadre sconfitte nelle finali playoff, con gli stessi criteri di valutazione.



Le società interessate alla sostituzione dovranno presentare la documentazione necessaria entro il 18 luglio 2025, dimostrando di possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali (Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025). La domanda dovrà essere inviata sia alla FIGC sia alla Lega Italiana Calcio Professionistico e dovrà includere:

La documentazione richiesta per l’ottenimento della Licenza Nazionale;

La domanda di ammissione alla Serie C e la relativa tassa di iscrizione;

Una fideiussione di 350.000 euro a garanzia della stabilità economica;

Una dichiarazione di accettazione della diversa ripartizione dei proventi televisivi e commerciali in caso di promozione in Serie B.

La Co.Vi.So.C., l’organo di controllo sulle società di calcio, verificherà entro il 22 luglio 2025 il rispetto di tutti i requisiti.



L'integrazione del campionato 2025/2026 vedrà le squadre di Serie D al secondo posto come criterio di riammissione, davanti a una Seconda Squadra del campionato di Serie A e alle retrocesse del campionato di Serie C.

Per leggere il comunicato completo CLICCA QUI

