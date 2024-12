Vela, LNI Savona. Nella 42° regata di Natale trionfa Vitamina

Tanto sole e una tramontana costante a 10 nodi hanno fatto da cornice alla 42^ Regata di Natale organizzata dalla Lega Navale di Savona, in collaborazione con il Varazze Club Nautico e il Savona Yacht Club. Un appuntamento tradizionale che ha visto una partecipazione contenuta ma altamente competitiva, animando la baia di Albisola con la passione per la vela.

Il Comitato di Regata ha vantato la presenza di nomi di spicco tra i giudici della Federazione Italiana Vela del Ponente ligure: Marcella Ercoli e Fabio Casula del Varazze CN, insieme a Roberto Goinavi della LNI Savona. La loro esperienza ha garantito uno svolgimento impeccabile della competizione.

Nonostante il numero ridotto di imbarcazioni, le sfide tra i partecipanti si sono rivelate avvincenti. È stato costituito un unico raggruppamento che ha unito le categorie ORC e Gran Crociera. A dominare su tutti è stata Vitamina, il Dehler 39 di Angelo Zelano della LNI Savona. Con una velocità media di 6,5 nodi, l’imbarcazione ha completato le tre miglia del percorso distanziando di 4 minuti Prospettica, il Comet 41 di Vittorio Giardini del Varazze Club Nautico, e di oltre 15 minuti E-Motion, il Bavaria 37 di Claudio Bonadonna dello Yacht Club Sanremo. L’ordine di arrivo ha rispecchiato anche la classifica in tempo compensato.

Nella Classe Libera, il successo è andato a Solamente, il Dufour 36 Classic di Giancarlo Cominoli del Savona Yacht Club. Seconda classificata Delphia, omonima Delphia 24 di Diego Finotello del Circolo Nautico Vadese, che ha dimostrato grande tenacia nel confronto.

Per il quarto anno, dopo i successi del 2015, 2016 e 2023, Vitamina si è aggiudicata il prestigioso Trofeo Renzo Peri – Claudio Losito, un riconoscimento che rimarrà esposto nella bacheca della Lega Navale savonese.

La giornata ha confermato l’importanza di questo evento per la comunità velica del Ponente ligure, capace di unire competizione e passione in un contesto di rara bellezza naturale. Una tradizione che, nonostante le difficoltà logistiche, continua a rappresentare un punto di riferimento per la vela locale.