Calcio, Albenga. Canto del cigno d'orgoglio, la Juniores in autogestione ha voluto disputare il match contro l'Asti

Gli ultimi 90 minuti insieme, prima di salutarsi definitivamente.

Salvo sorprese e contrordini sarà stata la formazione Juniores dell'Albenga a indossare per l'ultima volta la casacca bianconera in questa stagione.

Il giovane gruppo ingauno ha infatti spinto per disputare la gara odierna contro l'Asti, nonostante ieri sera sul gruppo WhatsApp della squadra fosse stata comunicata l'interruzione dell'attività agonistica.

Anche oggi pomeriggio dall'Annibale Riva sono rimbalzate nuovamente le voci circolate da ieri pomeriggio, con la sempre più probabile assenza della prima squadra nel match contro la Novaromentin. Se sarà così l'Albenga verrà esclusa dal girone A di Serie D, come previsto dalle norme federali dopo la seconda rinuncia.

Il match si è concluso 4-3 con gli ospiti, con l'undici bianconero in modalità autogestione: in panchina non c'era mister Massa, ma solo il dirigente accompagnatore Alessandro Patrucco.