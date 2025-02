Calcio. La doppietta di Ardissone trascina il Pontelungo, i granata battono la Carcarese 2-1 e conquistano il primato

PONTELUNGO - CARCARESE 2-1 (30', 66' Ardissone - 13' Poggi)



49' FINISCE QUA! IL PONTELUNGO BATTE 2-1 LA CARCARESE!

47' fallo tattico di Asteggiante, giallo per lui

46' il piedone di Breeuwer sul tiro a botta sicura di Kosiqi! Un intervento che vale un gol

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' Pirotto per Bonifacino, nuovo cambio Carcarese

43' Zanardini richiama Sfinjari, al suo posto Rocca

43' ammonito anche Ferrari

41' Trucchi per Ardissone, standing ovation per l'attaccante granata

36' Carcarese non lontana dal pareggio. Kosiqi di testa non trova per poco la porta

30' doppio cambio Pontelungo, entrano Ferrari e Asteggiante per Bolia e Pollero

29' destro in corsa di Kosiqi, bravo Breeuwer ad allungarsi.

22' ammonito Babliuk

21' LA TESTATA DI ARDISSONE! PONTELUNGO IN VANTAGGIO, UN BACINO AL PALO PER L'ATTACCANTE GRANATA E GRENNA E' BATTUTO!

17' nuova sostituzione a centrocampo per Battistel, Babliuk subentra a Bertoni

16' si rivede il Pontelungo, tentativo di lob di Sfinjari, Grenna controlla la sfera terminare oltre la traversa

11' ammonito Bertoni

7' Sfinjari lavora di fisico nell'area avversario, corpo sbilanciato al momento della conclusione, sfera alta. Pochi istanti dopo è Breeuwer a farsi trovare pronto respingendo di piede

5' cambio Carcarese, in medianata c'è Fabio Moretti per Diamanti

1' subito un cambio per il Pontelungo, entra Calandrino per Marquez



SECONDO TEMPO

46' Marquez ha spazio e prova il sinistro dai 30 metri, palla non distante dal palo di Grenna. Termina qui il primo tempo

44' ammonito Diamanti

44' angolo di Marquez, gira di testa Sfinjari sul fondo

35' Carcarese a centimetri dal nuovo vantaggio, Poggi dal cuore dell'area colpisce il palo, la palla danza sulla linea senza che i giocatori ospiti riescano a trovare il tap in vincente

34' Intervento in ritardo di Pollero su Diamanti, ammonito anche il centrocampista granata

30' IL PAREGGIO DEL PONTELUNGO! FIAMMATA GRANATA SULLA SINISTRA, PALLA IN AREA E GIRATA MANCINA DI ARDISSONE SUL PALO LUNGO!

27' punizione strepitosa di Prato, mezzo collo estrerno violentissimo di Prato dai 28 metri, la travesa salva Breeuwer

25' gomito alto di Manuel Marquez, a terra Bertoni

24' grande prova di personalità fino a questo momento dei valbormidesi, il Pontelungo non è ancora praticamente riuscito a distendersi

21' cambio per la Carcarese, problemi per Brignone, entra Kosiqi

21' ammonito Delfino

20' il vice allenatore del Pontelungo, Gallione, predica calma "E' ancora lunga"

12' CARCARESE IN VANTAGGIO! ANGOLO DI BROVIDA CHE SFILA DAVANTI A BREEUWER, POGGI SENZA MARCATURA HA TUTTO IL TEMPO E LO SPAZIO DI DEPOSITARE IN RETE

7' azione insistita di Delfino a sinistra, cross per Sfinjari la cui girata termina alta, difficile fare di meglio per l'attaccante di Zanardini

5' avvio su buoni ritmi, come previsto, ottima la presenza di pubblico in tribuan

1' si parte

PRIMO TEMPO



PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio, Farinazzo, Pollero, Delfuno, Marquez, Ardissone, Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Ghiozzi, Alizeri, Calandrino, Asteggiante, Ferrari, Caneva, Rocca, Badoino, Trucchi.

Allenatore: Zanardini



CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Dematteis, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Brignone, Diamanti.

A disposizione: Giribaldi, Babliuk, Ghirardi, F. Moretti, L. Moretti, Pirotto, Kosiqi, Marchi, Mombelloni.

Allenatore: Battistel



Arbitro: Trabucco di Chiavari

Assistenti: Vigne e Bordone di Chiavari