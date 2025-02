Calcio, Serie D. Albenga all'ultimo passo, Ligorna e Chisola le avversarie di Vado e Cairese

Sarà una giornata inevitabilmente particolare per il calcio savonese nel girone A di Serie D.

Sembra infatti scontato il termine del percorso dell'Albenga in quarta serie, dopo la comunicazione della società a mister Massa e ai giocatori in merito all'interruzione dell'attività sportiva. Ieri al Riva si mormorava di una possibile riproposizione dell'autogestione intrapresa della Juniores per la sfida con l'Asti, ma tutto lascia presupporre l'assenza dei tesserati bianconeri a Romentino, con la conseguente esclusione dal campionato come da regolamento federale.

Sugli altri campi sfida tutta ligure tra il Vado e il Ligorna al Chittolina, mentre la Cairese dovrà provare a tornare da Vinovo con punti utili. Il Chisola è un avversario più che ostico, ma l'undici di Nappi ha la necessità di riallontanarsi quanto prima dall'area di influenza della zona playout.