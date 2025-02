Altarese, vittoria con brivido finale sull'Oneglia. Provato: "Risultato giusto, riaperta per nostre ingenuità" (VIDEO)

Rischiavano di non bastare, all'Altarese, le tre reti firmate da Gagliardi (doppietta) e Puglia per superare l'Oneglia. Invece, nonostante il brivido di una gara riaperta dagli imperiese nel finale, i giallorossi della Valbormida tornano al successo per 3-2.

Una partita che lascia soddisfazione ma anche spunti sui quali riflettere e cercare di migliorare per compiere un ulteriore salto di qualità, come conferma il portiere e direttore sportivo, Jacopo Provato: "Venivamo da una brutta batosta in casa contro l’Imperiese dove abbiamo fatto tutto il possibile per farci del male. Oggi era importantissimo riuscire a ripartire da dove avevamo interrotto. Sono molto contento della partita: dal primo tempo fino al gol subito oltre il 90esimo c’è da fare i complimenti al loro portiere che ha compiuto almeno sette miracoli".