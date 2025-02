Calcio, Juniores Nazionale. L'Albenga resta nei ranghi del campionato, oggi gli ingauni sono attesi a Fossano

Nessun riferimento all'Albenga, in tema di esclusione dal campionato Juniores Nazionale, è stato posto nero su bianco dal comunicato settimanale della LND.

L'unico accenno è stato posto per le squalifiche di Cavallone, Campari e Gastaldi, ma per i vertici del calcio dilettantistico la giovane formazione ingauna può proseguire il proprio percorso stagionale.

Una notizia che in parte ha sorpreso, dato che i rumor parlavano della rinuncia formale via pec da parte della dirigenza, invece i ragazzi bianconeri, oggi attesi in campo a Fossano, avranno quanto meno la possibilità di continuare il cammino.

Stessa sorte anche per la squadra femminile, seppur il torneo sia organizzato non dal comitato interregionale ma da quello ligure.

