Sebbene l'Albissole non sia mai stata coinvolta nella lotta per non retrocedere, ieri a Finale è di fatto arriva la conferma, quasi matematica, della permanenza dei ceramisti in Promozione.

Tre punti conquistati grazie alla rete di Polito, con Jacopo Ghigliazza, grande ex di giornata ad abbinare lotta e governo nel cuore della mediana albissolese.