Un'Albissole cinica, capace di sfruttare al massimo gli episodi avuti a proprio favore e di "sporcarsi" poi le mani nei momenti meno favorevoli del match portando via dal campo di Finale tre punti.

E' piaciuta a mister Carlo Gino Sarpero l'interpretazione domenicale dei suoi valsa ai ceramisti una vittoria che non solo virtualmente chiude i discorsi salvezza ma piuttosto concede una chance per guardare a testa alta ai prossimi impegni, pensando alla sua giovane rosa in prospettiva.