Calcio, Seconda Categoria B. Quinto posto nel mirino, stasera il recupero tra Pallare e Sassello

Il recupero della decima giornata di campionato sarà disputato questa sera.

Pallare e Sassello sono infatti pronte per scendere in campo per il match inizialmente calendarizzato lo scorso 26 gennaio.

Per entrambe le squadre c’è la possibilità di ottenere un bel balzo in classifica in caso di bottino pieno, collocandosi alle spalle del quartetto di testa formato da Veloce, Nolese, Virtus Don Bosco e Priamar.

A dirigere la partita sarà il signor Baccino della sezione di Savona, fischio d’inizio alle ore 20:00.