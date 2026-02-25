Sci | Leonardo Lenzi vola al Gran Premio Giovanissimi: secondo posto nazionale per l’atleta albissolese

Sabato 21 febbraio si sono svolte, sulle nevi di Bardonecchia, le selezioni della 48ª edizione del Gran Premio Giovanissimi, una delle manifestazioni sciistiche giovanili più prestigiose non solo a livello nazionale. Basti pensare ai due main sponsor, Ferrero e Kia, per comprenderne la caratura.

Nella categoria Cuccioli 1, Leonardo Lenzi ha conquistato uno straordinario secondo posto su oltre 100 iscritti, sfiorando la vittoria per un soffio e confermando uno stato di forma eccellente che lo aveva già visto protagonista in ambito regionale.

L’atleta albissolese ha sfoderato una prestazione di altissimo livello, che lo proietta stabilmente ai vertici nazionali della sua categoria e gli spalanca le porte delle finali nazionali in programma a marzo a Ponte di Legno.

Grande la soddisfazione dell’allenatore Alfio Giaccone:

«Leo è stato fantastico. Si è lasciato alle spalle atleti provenienti da tutta Italia, ma soprattutto i locali, che conoscono alla perfezione la pista perché si allenano ogni giorno su quel tracciato. E non dimentichiamo che molti di loro sciano molto più di Leo, vivendo in località di montagna, mentre il nostro campioncino arriva dal mare».

Entusiasta anche Tiziano Riva, allenatore, presidente e direttore tecnico dello sci club:

«Leo è stato straordinario. Risultati come questo, insieme agli altri ottenuti in stagione, dimostrano che anche uno sci club piccolo come il nostro può lavorare con qualità e seguire gli atleti come meritano. Sono soddisfazioni che ripagano atleti e famiglie dei tanti sacrifici.

La stagione non è ancora finita e ora arriva il bello: oltre alle finali di Ponte di Legno, Leo sarà impegnato nella finale nazionale del Trofeo Pinocchio sugli Sci all’Abetone e nel Criterium Cuccioli a Corno alle Scale, che rappresenta di fatto il campionato nazionale di categoria.

Sono certo che arriveranno altre soddisfazioni, non solo per Leo ma anche per lo sci club e per la stazione sciistica di Viola Saint Gréé, che quest’anno ci ha sostenuto in maniera impeccabile. Ci auguriamo che i risultati di Leonardo possano avvicinare altri ragazzi — e magari qualche sponsor — a questo meraviglioso sport che è lo sci. Come sci club siamo a disposizione per ogni informazione al numero 338 995 7231».