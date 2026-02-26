Domani si celebra Lo Sportivo Savonese dell'anno, trionfa Silvana Stanco

È in programma domani, venerdì 27 febbraio alle 16.30, nella Sala del Consiglio comunale di Savona, la tradizionale Festa dello Sportivo Savonese, riferito al 2025, manifestazione organizzata dalle Benemerite del Coni – Veterani, Azzurri d’Italia, Panathlon, Stelle al Merito Sportivo, Unasci e Special Olympics – per rendere omaggio alle eccellenze sportive del territorio. L’iniziativa è coordinata dal delegato del Coni Savona, Roberto Pizzorno con Laura Sicco, fiduciario Coni di Savona che presenterà la manifestazione.

L’ambito riconoscimento principale sarà conferito a Silvana Stanco, campionessa del mondo di tiro a volo (trap) e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, atleta delle Fiamme Gialle, residente ad Ortovero, che continua a portare in alto il nome dell’Italia e della Liguria nelle competizioni internazionali. Sarà presente e parteciperà alla premiazione il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Savona, Colonnello Aldo Noceti.

Tra i premiati anche Cristian Marrocu, che riceverà il Premio Speranza Azzurra del Panathlon Club Carlo Zanelli Savona, riconoscimento dedicato ai giovani talenti emergenti. Spazio anche alla danza con Lara Strassera e Vittoria Borda dell’Accademia dello Spettacolo Savona, alle quali sarà consegnato il Certificato di merito per l’impegno e la dedizione alla danza classica.

Il premio “Lo Sport, la mia Vita” andrà invece alla pluricampionessa master di nuoto Laura Losito Faucci, esempio di passione e continuità sportiva nel tempo.

Riconoscimenti anche per il settore tecnico e dirigenziale: a Emanuele Sbravati, coach della Nazionale giovanile di beach volley campione d’Europa Under 18, sarà assegnato il premio Tecnico dell’Anno; a Michele Lorenzo, presidente della Pallavolo Carcare, organizzatore del Torneo Internazionale femminile “Sempre con Noi” andrà il Promotore Sportivo, mentre a Piero Carella, storico presidente del Legino Calcio da oltre 50 anni nell’ambito dirigenziale, verrà consegnato il premio Dirigente Sportivo dell’Anno.

Sarà un pomeriggio di celebrazione e orgoglio sportivo che conferma, ancora una volta, il forte legame tra Savona e lo sport, tra tradizione, impegno e nuovi talenti.



