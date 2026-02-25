A Scuola di Pallapugno con il Centro Libertas Savona e la Fondazione De Mari

Prosegue con entusiasmo nelle scuole del Savonese il progetto “A Scuola di Pallapugno”, un’iniziativa che sta riscuotendo grande interesse tra studenti e docenti, portando una disciplina storica del territorio direttamente tra i banchi di scuola.

Il progetto, promosso dal Centro Provinciale Libertas Savona, con il supporto del Comitato Fipap Liguria, presieduto da Giacomo Raineri e dalla Federazione Italiana Pallapugno, nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica sportiva, valorizzando al tempo stesso le tradizioni locali attraverso la diffusione della pallapugno leggera. Un percorso educativo e sportivo che unisce movimento, socialità e conoscenza delle radici culturali del territorio savonese.

Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa è il contributo della Fondazione Agostino De Mari, da sempre attenta alla promozione di progetti rivolti al mondo giovanile e alla crescita culturale e sociale della comunità. La collaborazione con la Asd La Fortezza Savona ha inoltre garantito un importante supporto tecnico e organizzativo, permettendo di strutturare attività coinvolgenti e formative.

Nel corso degli ultimi mesi, numerose classi del Liceo Sportivo Bruno di Albenga e della scuola secondaria elle scuole Pertini di Savona, hanno avuto l’opportunità di conoscere e sperimentare la pallapugno leggera grazie al lavoro qualificato degli istruttori Daniele Bertolotto ed Emanuela Peluffo con la supervisione del professor Massimo Sabatino, docente Isef e del professor Nicolò Morando, laureato in Scienze motorie. Con passione, competenza e grande capacità comunicativa, i tecnici hanno guidato gli studenti alla scoperta dei fondamentali della disciplina, trasmettendo non solo abilità tecniche ma anche valori fondamentali come il rispetto delle regole, il fair play e il lavoro di squadra.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di sinergia tra istituzioni, associazioni sportive e realtà del territorio, dimostrando come lo sport possa diventare uno strumento educativo efficace e inclusivo. “A Scuola di Pallapugno” non è soltanto un progetto sportivo, ma un vero e proprio percorso di crescita che contribuisce a rafforzare il legame tra giovani generazioni e tradizioni locali.

Il bilancio, finora, è estremamente positivo e l’auspicio è che il progetto possa continuare ad ampliarsi, coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole e studenti del Savonese, affinché la pallapugno leggera possa trovare sempre nuovi appassionati e protagonisti. Afferma il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria e vice presidente Fipap Liguria con delega alle discipline affini, Roberto Pizzorno: "“Il progetto A Scuola di Pallapugno rappresenta per noi molto più di un’iniziativa sportiva: è un investimento concreto sui giovani e sul futuro del nostro territorio. Portare la pallapugno leggera nelle scuole significa trasmettere non solo i fondamentali di una disciplina storica, ma anche valori essenziali come il rispetto, la collaborazione, l’impegno e il senso di appartenenza alla comunità".





