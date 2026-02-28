Giuseppe De Francesco raggiunge il 4° Dan, diploma consegnato da Francesco Dell'isola

Ieri, 27 febbraio 2026, presso la palestra Full Metal Club di Albenga è stato insignito Giuseppe De Francesco al grado di 4° Dan Maestro ASI.

A seguirlo nel percorso dello studio c’è il maestro Vincenzo Tripodi, docente federale 7° Dan ASI. A consegnare il diploma è stato il campione italiano di bodybuilding Francesco Dellisola, che è entrato nel mondo dello sport già nel 1994, partecipando a oltre 70 gare in tutto il mondo e risultando sei volte finalista ai mondiali.

Giuseppe De Francesco segue i giovani karateka nel Kumite e nel Kata; da nove anni segue il sensei Tripodi che, con tenacia, ha studiato lungo un percorso di nove anni, iniziando come allenatore 2° Dan, diventando Istruttore 3° Dan e oggi Maestro 4° Dan.

Il presidente Andrea Grazia si complimenta personalmente con il neo Maestro e con il suo insegnante Tripodi per il lavoro svolto.