Football Americano | Pirates di nuovo in campo, i nuovi avversari sono i Seamen Milano

Giusto il tempo di archiviare week 1 e l’esordio dolce-amaro dei Pirates 1984 in IFL2, che subito al Pirates Field di Luceto arriva un’altra corazzata: i Seamen Milano, la quale, dopo le fatiche in Europa, ha saggiamente deciso dalla scorsa stagione di militare con un roster giovane nella seconda serie italiana.

Nella gara inaugurale interna, per i pirati arriva una sconfitta contro i Reapers Torino, dettata dalle defezioni in attacco per i liguri, ma soprattutto inflitta dalla forza del roster torinese, molto lungo e molto completo in ogni reparto.

Per questo motivo, la società albisolese si è mossa repentinamente sul mercato, andando a puntellare la secondaria del “Black Wall”. Arriva dagli Skorpions Varese — franchigia a cui auguriamo solo un pronto ritorno sul gridiron — la strong safety Federico Di Gennaro, classe 2003, con grande esperienza alle spalle tra giovanile, IFL e IFL2, sempre con la jersey varesotta.

Come sempre, la gara, che vedrà il suo kick-off alle 14:30, sarà trasmessa da Rete7 in Liguria sul canale 83 del digitale terrestre, oltre a FIDAF TV, al canale YouTube dei Pirates 1984 — il quale domenica scorsa ha toccato picchi di 1.100 utenti collegati — e, da questa week 2, in alta qualità sulla piattaforma di VisionLab: visionsporthd.it.

Con la consueta telecronaca “easy” del duo Bianchini - Casirati, i pirati, con il loro nuovo OC Wayne Anderson, proveranno a togliere lo zero dalla casella delle vittorie.

Mentre la defense ligure rimane rocciosa e concede poco, sia con la pass rush (3 sack a referto contro i Reapers grazie a Bruno, Galvagno e Gary Andrade), sia con la sua retroguardia (2 INT con Bologna e Sciaqua), l’offense dovrà continuare a spingere sulla “air line”, la quale ha portato a tabellone l’unico TD pass di giornata del giovane WR Delfino, ma garantire soprattutto meno turnover e più running game per fornire ossigeno in sideline alla difesa del DC De Cunsolo.

Per Milano, all’esordio, una gara tutta da scoprire con i tanti giovani che scenderanno dal capoluogo lombardo.

Tutto questo non rimane che viverlo live al Pirates Field di Luceto, con il meteo, ancora una volta clemente, che garantirà 15 gradi e cielo velato.

Il fascino per chi “dà del tu” al football americano nostrano sarà il vedere due franchigie storiche — Milano con le sue vittorie e i suoi trofei, e Albisola con i suoi 42 anni di storia — che si affronteranno per 2 ore e mezza in uno dei teatri del football italiano più belli ed efficienti, nonostante questo presente complicato per il movimento.