Calcio, Tornei Estivi. Il Trofeo Città di Albenga scalpita, già due le formazioni iscritte

Mancano diversi mesi al via della quarta edizione del Trofeo Città d'Albenga, ma il successo delle passate estati è pronto a rinnovarsi.

Nonostante il calendario segni i primi giorni di marzo, già due squadre si sono iscritte alla kermesse che illuminerà le serate estive dell'Annibale Riva.

Come anticipato dagli organizzatori, Emanuele Scorsone, Matteo Conforti e Loris Giunta, l'appuntamento del 2025 con il torneo a 7 ingauno si disputerà nel tempio del calcio ingauno.

"Abbiamo deciso di alzare il punteggio massimo per la formazione delle squadre, una scelta fisiologica visto il rendimento dei club del comprensorio, ma che al contempo garantirà ancora più spettacolo in campo. Inoltre, reputiamo che l'approdo al Riva rappresenti l'evoluzione naturale per il livello di crescita che ha avuto la manifestazione."

Per info e iscrizioni

Emanuele 320/5559189

Loris 328/3259263