Ciclismo: grande successo e tanti partecipanti per la prima tappa del Giro ciclistico amatoriale ligure

Circa 90 corridori hanno onorato con la loro partecipazione la 1° tappa del 28° Giro Ciclistico Amatoriale della Liguria targato ACSI, svoltosi domenica in mattinata sul circuito lungomare A. Vespucci da ripetersi più volte in base alle categorie in gara. Organizzazione curata per l’occasione dal GS Pedale Imperiese che, ancora una volta, ha dimostrato grandi capacità professionali ed attenzione alla sicurezza di tutti i partecipanti, corridori ed addetti al diversi servizi.

In gara 1 riservata alle categorie Gentleman B-Supergentleman A-B-C e Donne, una fuga a due ha caratterizzato tutta la gara, con la vittoria finale del francese Jen Philippe Valentine (Velo Sport Biotois) su Gerolamo Freno (Ciclistica Bordighera), Fulvio Penso (Team Mobili Casaccia GE), Luigino Panaro (Bicistore Team Carcare SV) e Marcello Lanzo (Ciclistica Bordighera). Primi corridori del Pedale Piergianni Sciandra e Danilo Schembri.

In gara 2 riservata alle categoria Veterani A e Gentleman B, abbiamo assistito alla iniziale fuga solitaria di Diego Madeddu (Mobili Casaccia Ge) che negli ultimi giri è stato raggiunto e superato da Cristian Moschetta (Pedale Imperiese) brillante vincitore in solitario con grande piacere e soddisfazione da parte degli organizzatori.

Infine in gara 3 riservata ai più giovani categorie Debuttanti-Junior-Senior A e B- Veterani A, la più numerosa e competitiva, particolarmente movimentata per tutti i 18 giri in programma, vittoria finale per Nicholas Calipa (Ciclistica Bordighera) su Giacomo Colona (Bicistore Team Carcare SV), Matteo Berta (Team Bike Pancalieri TO), Roberto Bruno (Bike Mobili Casaccia Ge) e Matteo Baietto (Team Marchisio Bici SV).

Finale in banchina Aicardi con le ricche premiazioni e un graditissimo buffet offerto a tutti da parte dei volontari di Ineja Food-Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi, che anche in questa occasione hanno offerto una importante e qualificata collaborazione logistica ed operativa.