Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2026: lo squillo di Santiago Buitrago apre la stagione delle Classiche

Un attacco fulminante sulle rampe di Colla Micheri e una cavalcata solitaria fin sul traguardo. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) firma con una prova di forza magistrale la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia, aprendo nel migliore dei modi il calendario delle classiche italiane di primavera. Il colombiano ha preceduto il francese Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e il compagno di squadra Antonio Tiberi, autori di una prova generosa ma costretti ad arrendersi all'esplosività dello scalatore sudamericano.





La gara, partita da Albenga per coprire i 192 km previsti dal nuovo e impegnativo tracciato (che quest'anno includeva anche la Cipressa), è stata caratterizzata per lunghi tratti dall'azione solitaria di Louis Vervaeke. Il belga della Soudal Quick-Step, evaso da una fuga di nove corridori sul Testico, ha cullato il sogno dell'impresa arrivando ad avere fino a 3'20" di vantaggio sul gruppo.

Tuttavia, l'ingresso nel circuito finale di Laigueglia ha cambiato le carte in tavola. Il ritmo impresso dalla UAE Team Emirates e dalla EF Education-EasyPost ha iniziato a sgretolare il margine del battistrada, mentre dietro i grandi favoriti iniziavano a scoprirsi.



Il momento chiave della corsa è arrivato a 10 km dalla conclusione, all'imbocco dell'ultima ascesa di Colla Micheri. Mentre Vervaeke veniva riassorbito dopo oltre 80 km di gloria, Santiago Buitrago ha piazzato l'accelerazione secca sulle pendenze al 14%. Solo Romain Grégoire e un ottimo Antonio Tiberi sono riusciti inizialmente a tenere il contatto visivo, ma lo scatto del colombiano è stato letale.

Buitrago ha scollinato con una manciata di secondi di vantaggio, gestendo magistralmente la discesa tecnica verso Andora. Alle sue spalle, Tiberi ha svolto un perfetto lavoro di copertura, rifiutando i cambi a Grégoire e proteggendo l'azione del compagno.





Sull'ultima ascesa di Capo Mele, il vantaggio di Buitrago è salito sopra i 20", mettendo in cassaforte il successo. Il colombiano ha potuto così godersi l'ultimo chilometro sul lungomare di Laigueglia, tagliando il traguardo a braccia alzate.

Per la Bahrain Victorious è una giornata trionfale, completata dal terzo posto di Tiberi che conferma la crescita del ciclismo italiano nelle gare di un giorno. Delusione invece per Marc Hirschi, uno dei grandi favoriti della vigilia, apparso in difficoltà già nel penultimo giro del circuito.

L’assessore regionale Paolo Ripamonti ha seguito il 63° Trofeo Laigueglia e ha preso parte anche alla premiazione, portando i saluti del vicepresidente e assessore allo Sport Simona Ferro.

"Eventi come il Trofeo Laigueglia – sottolinea Ripamonti – non sono solo un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, perché sono occasione di promozione turistica ed economica per la Liguria, resa possibile grazie al lavoro delle amministrazioni locali, degli organizzatori e dei volontari. Complimenti a Santiago Buitrago per la vittoria e a tutti gli atleti che hanno preso parte alla corsa".