Campionato Enduro: Denny Philippaerts festeggia ad Albenga il trionfo anche in Top Class

Denny Philippaerts festeggia il trionfo di giornata anche in Top Class in occasione del Campionato italiano Enduro Major di Albenga mentre, in questa classe, Mattia Traversi e Alessandro Esposto, hanno concluso la prova rispettivamente al secondo e terzo posto.

Incredibile giornata quella dei piloti di classe Master 250 2T: mentre il veloce Giacomo Marmi (Beta) prende posto sul trono di classe incrementando le distanze sui suoi avversari, Riccardo Chiappa (Husqvarna) guadagna il secondo posto e Davide Desirello (Gas Gas) il terzo.

Giornata ricca di colpi di scena anche per i partecipanti della Master 300: qui è Francesco Grosso (Rieju) ad aver preso sin da subito il comando della classe al secondo e terzo posto Nigelli e Barbieri Carioni.

Damiano Lullo (Husqvarna) trionfa nella classe Master 250 4T senza subire attacchi dai suoi rivali mentre Scali riesce a difendersi dal rivale, portando a casa l’argento di giornata. Bronzo per Parini.

Jacopo Cerutti, secondo posto assoluto, si aggiudica la Master 450 dopo una breve sfida con Lorenzo Pastore (Sherco) che si piazza al secondo posto, mentre il bronzo è di Casucci.

Nella Expert 250 2T, primo posto per Christian Natta (Gas Gas)secondo Samuele Dottori (Beta), e terzo posto Giorgio Alberti (Sherco).

Classe Expert 300 dominata in tutto e per tutto da Alessandro Rizza (KTM – Motoclub Sebino Camuno), che si aggiudica così l’oro di giornata e ben 20 punti in campionato. Lo segue il compagno di squadra, Matteo Ferrari (KTM – Motoclub Sebino Camuno). Il bronzo lo porta a casa Matteo Cravedi (Husqvarna) assieme a 15 punti in campionato.

Giovanni Sommaruga (Honda) fa sua questa prima manche ben distanziato dagli altri piloti della classe Expert 250 4T, secondo posto Mirko De Felice (KTM) e terzo per Luca Politanò (Husqvarna).

Nella Expert 450 Davide Dall’Ava (KTM – TNT), dal secondo gradino parte subito all’attacco su Massimiliano Porfiri (Sherco), prendendone il posto sulla vetta della classifica. Porfiri è costretto al ritiro dopo il secondo Cross Test e, al suo posto, avanza Carlo Tagliani (KTM). Il terzo gradino della top 3 se lo aggiudica Mauro Rolli.

Veteran 2T Francesco Sibelli (Beta) trionfa senza farsi scalfire dai suoi rivali che lo hanno seguito, Nicola Tambini (KTM) e Giordano Rossi (KTM) sul terzo gradino.

Angelo Maria Maggi (KTM) svetta sul podio della Veteran 4T di questo primissimo round. Ben distante termina la giornata di Paolo Della Zuanna (Gas Gas), che figura così sul secondo gradino del podio. Terzo, invece, per Luigi Cogato (KTM).

In testa alla Superveteran 2T chiude Ivo Zanatta (Fantic – Team Specia) dopo un breve scontro con Alberto Facci (KTM), lasciato alle sue spalle sul gradino intermedio. Ultimo gradino del podio è di Andrea Pagani (KTM).

Ben diversa la situazione per la Superveteran 4T: con le prime prove, Mirko Silvestrin (Beta) si trova già ai ripari dal triello di fuoco che incombe per la conquista delle altre due anelite posizioni rimanenti in top 3: Simone Girolami (KTM), Fabio Rosano (Fantic) e Roberto Zardo (KTM – Motoclub Gaerne) sono i nomi di questi tre sfidanti. Alla fine il tutto si conclude con l’oro di Silvestrin, l’argento di Girolami e il bronzo di Zardo.

Pilota più veloce della Ultraveteran 2T ha il nome di Carlo Valenti (KTM – Motoclub Sebino Camuno). In cerca di rivincita lo segue il compagno Roberto Cesareni (Husqvarna – Motoclub Sebino Camuno). Chiude la top 3 Alessandro Dario (Beta).

Vincitore della Ultraveteran 4T è oggi un imbattibile Fabrizio Hriaz (KTM – Team Specia). Fabio Benetti (KTM), Luca Gandolfo (KTM – 3G Factory Team) e Ubaldo Mastropietro (KTM) si sono sudati l’argento e il bronzo di classe in una sfida senza attimi di riposo. Alla fine le due posizioni restanti della top 3 vanno a Gandolfo e Mastropietro.

Quanto alle classi del KTM Enduro Challenge Major, di seguito i risultati.

A vincere la Major è un indomabile Alessandro Rizza. Troppo distante Davide Dall’Ava per passare all’attacco, chiudendo la manche, quindi, al secondo posto. Terzo per Mauro Rolli. Giovanni Fata (KTM) e Pietro Lunardi (KTM – Motoclub Gaerne) terminano la prova rispettivamente al quarto e quinto posto. Nella Veteran è Nicola Tambini a farsi valere, chiudendo la prova davanti a Fabrizio Hriaz, argento, e Luigi Cogato, bronzo. Quarta e quinta posizione per Carlo Valenti e Luca Gandolfo.

Quanto ai Motoclub, il Sebino Camuno e il Motoclub Alassio, con i loro rispettivi piloti, chiudono a pari punti (60 per l’esattezza) davanti al Motoclub Civezzano, 52 lunghezze.

A trionfare tra i Team Indipendenti figura la formazione di Orsellini Team, 49 punti. Dietro ha concluso con 36 punti RRS Racing Team.

A fine giornata si sono tenute le premiazioni, con l’assegnazione dei premi ai vari piloti che si sono fatti valere nelle numerose classi. presenti anche Andrea Benedetti in veste di presidente di giuria di questa gara al posto di Armando Sponga; Francesco Mezzasalma, consigliere federale; Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga; e Mimmo Giancone, presidente del motoclub organizzatore.