Ciclismo | Michael Matthews operato al Santa Corona, De Vincenzi e Liscio: "Il nostro ospedale presidio fondamentale ed eccellenza che dà lustro a tutto il territorio"

"Ancora una volta il Santa Corona, nonostante le note difficoltà, si conferma un presidio fondamentale di efficienza e competenza, capace di rispondere con puntualità e altissima professionalità alle emergenze del territorio. È toccato, questa volta, all'equipe del dottor Federici che, coadiuvato anche dal chirurgo plastico, è intervenuta sul campione di ciclismo australiano Michael Matthews, vittima di una brutta caduta durante un allenamento sulle strade del Ponente".

Così commentano il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e il consigliere delegato alla sanità, Giovanni Liscio: "L’atleta professionista è stato assistito tempestivamente presso il Pronto Soccorso e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La riuscita di questo intervento è l'ennesima prova della centralità del Santa Corona nel panorama sanitario regionale e del valore inestimabile del nostro Trauma Center e di tutte le specialità afferenti al DEA di II livello".

"Vogliamo rivolgere un sentito plauso e i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione Comunale a tutti i professionisti sanitari che si sono adoperati con dedizione in questa circostanza, professionisti, è bene ricordarlo, che si impegnano ogni giorno dando lustro e valore ad una struttura che continua a essere punto di riferimento imprescindibile per la gestione dei traumi complessi, garantendo standard di cura d'eccellenza non solo ai grandi campioni dello sport", concludono il Sindaco e Liscio.