Ciclismo | L'alassino Luca Giaimi promosso nella squadra World Tour della Uae Team Emirates

Luca Giaimi entra ufficialmente nella squadra World Tour della Uae Team Emirates-Xrg con un contratto fino al 2028.

Il ciclista di Alassio quindi diventa professionista e correrà nel team corazzata spalla a spalla con il 4 volte vincitore del Tour e campione del Giro 2024 Tadej Pogacar dopo l'esperienza nella squadra Development (giovani) "Gen Z" sempre del team Emiratino.

Un'opportunità importante per il corridore alassino, specialista delle cronometro, che nel 2025 tra i professionisti ha vinto in Portogallo il Troféu Internacional da Arrábida e l'ultima tappa della Volta ao Alentejo.

Con la maglia della Nazionale si è aggiudicato la medaglia di bronzo con il quartetto maschile nell'inseguimento a squadre ai Campionati Europei Under 23. Terzo gradino del podio anche nell'inseguimento individuale.

Stesso risultato ai campionati italiani a cronometro under 23, con la maglia dell'Uae.

"Siamo lieti di annunciare che Luca Giaimi è stato promosso nella nostra squadra WorldTour, con effetto immediato. II 21enne italiano si fa avanti dal nostro team di sviluppo Gen Z dopo una forte progressione e risultati impressionanti nel 2025. Non vediamo I'ora di vedere la sua continua crescita a livello di WorldTour. Benvenuto, Luca" dicono dal team.