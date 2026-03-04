Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2026, il consigliere Angelo Vaccarezza: "Una vera promozione del territorio per la nostra bellissima Riviera"

E' il grande giorno del Trofeo Laigueglia.

La classica di inizio stagione partirà all'ombra delle torri di Albenga. Nel cuore della cittadina ingauna è presente anche il il consigliere regionale delegato agli Enti locali, Angelo Vaccarezza:

"Sono ad Albenga per la partenza della 63ª edizione del Trofeo Laigueglia, un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più attesi del ciclismo internazionale e segna ufficialmente l’apertura della stagione professionistica in Italia.

Una corsa - spiega Vaccarezza - che quest’anno si preannuncia particolarmente impegnativa e spettacolare.

Il percorso si snoda lungo 192 chilometri con un dislivello complessivo di 2.900 metri, unendo la grande tradizione del ciclismo a significative novità logistiche. Tra i passaggi più attesi di questa edizione spicca l’inserimento della Cipressa, salita iconica della Milano-Sanremo, insieme al transito del gruppo per oltre dodici chilometri sulla splendida Ciclovia della Riviera dei Fiori, ricavata sul suggestivo tracciato della ex ferrovia.

Dopo aver affrontato i passaggi tecnici di Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, la sfida si concluderà con il ritorno dello storico traguardo in corso Badarò a Laigueglia. È una giornata che non celebra solo lo sport, ma rappresenta una vera promozione del territorio e della mobilità sostenibile attraverso le strade della nostra bellissima Riviera".



