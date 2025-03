Ospedaletti ok con l'Andora, mister Luccisano: "Gara da categoria superiore in un campionato mai così equilibrato"

E' un mister Fabio Luccisano decisamente soddisfatto quello che, al termine della gara, ha commentato sui canali social dell'Ospedaletti la vittoria dei suoi nello scontro diretto sulla strada play-off, in rimonta, contro l'Andora.

“Oggi è stata una partita di categoria superiore, giocata con intensità su ogni pallone e con grandi azioni da parte di entrambe le squadre - commenta il tecnico - siamo andati sotto su un calcio di punizione, ma siamo stati bravi a recuperare e a ribaltarla credendoci fino alla fine. È un merito di questi ragazzi, mi stupiscono per quello che stanno facendo”.

“Era una partita difficile, abbiamo meritato di vincerla così perché abbiamo avuto più occasioni - continua il tecnico ex Camporosso - Era importante vincere per rimanere sempre attaccati al gruppo di testa. Siamo tutti contenti per la prestazione e per la voglia di vincere che abbiamo dimostrato fino all’ultimo.

“Ora mancano sette finali, ogni partita è difficile. Da anni non vedevo un campionato così equilibrato” chiosa il mister degli Orange.