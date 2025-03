Doppio secondo posto per il sanremese Kevin Liguori in un ottimo weekend nei campionati R-One e R-Max

Seconda posizione di categoria sabato, nella gara Endurance 12H del campionato R-One insieme al Goats Racing Team e identico risultato, domenica, nel campionato RMax. Inizio di campionato positivo in entrambe le giornate per il sanremese classe ‘97, nei campionati di IRK ProMotion a bordo dei TBkart motorizzati 4 tempi per ROne e Rotax 2 Tempi per RMax. Insieme ai compagni bergamaschi Ruggero Vanni, Alessandro Grilli e Kevin Piazzoli, del Goats Racing Team, Kevin è sceso in pista nella 12H Endurance.

Un inizio gara decisamente difficile, causa di una partenza negativa, ha visto i Goats protagonisti di una rimonta a suon di giri veloci e passo gara ottimo, che gli ha permesso di risalire, da ultimi di categoria, a secondi. "Peccato per l’inizio gara - dice Kevin - dove però non potevamo fare niente di meglio. Alessandro Grilli, che guidava nel momento della partenza, ha fatto il massimo, ma è rimasto incastrato in dei contatti che ci han fatto prendere tanto distacco dai primi. Il resto della gara - prosegue Kevin - ci ha visti impegnatissimi sia in pista ma soprattutto ai box, con la gestione della strategia. Siamo stati molto bravi a parere mio, infatti la strategia improntata sulla rimonta ha funzionato perfettamente, riuscendo a portarci a casa la seconda posizione di categoria. Il campionato è lungo ma iniziare bene è importante".

Domenica, è il turno di RMax, campionato in cui si gareggia su lunghezze ridotte, non a tempo ma a giri, su TBkart 2 tempi, in questo caso con ben 92 piloti presenti. Liguori, è stato mattatore nella prima manche di qualifica facendo pole position e vincendola, guadagnando così il massimo dei punti per garantirsi la miglior posizione di partenza nella gara finale. Nella seconda manche di qualifica, condizionata da qualche goccia di pioggia a inizio gara , ha visto partire Kevin in 14esima posizione, causa di un suo errore nell’ultimo giro di qualifica, ma in soli 8 giri è riuscito a rimontare fino alla quarta posizione. La somma dei 2 punteggi ha così assegnato la settima posizione assoluta su 92, e quindi accesso alla finale A.

La finale, sulla lunghezza di 11 giri, ha visto Kevin in gran forma, protagonista di una buona partenza che gli ha permesso di incollarsi al gruppo di testa. Con il passare dei giri, ha rimontato fino al quarto posto assoluto, contando anche la difficoltà del piccolo sbuffo di pioggia nella fase centrale. "Rmax è una categoria che conta tanti talenti al suo interno - spiega - solo in quella finale c’erano 2 vincitori del mondiale Rental Karting e tutti gli altri erano almeno piloti da alti livelli nazionali. Con un grado di pilotaggio così, fare la differenza è molto difficile. Nonostante i pochi giri a disposizione sento di aver fatto una grande gara, e il secondo posto di categoria mi dà una grande carica per le prossima data. Ovviamente ringrazio sempre i miei sponsor, Irideo, Sistel, VL impianti, CNA e PastaFresca Morena che mi accompagnano e soprattutto mi permettono tutto ció".

Prossimo impegno per Kevin Liguori, sabato 22 marzo sul circuito di Rozzano (Milano) per la prima tappa del campionato THU.