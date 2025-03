Rally. Vittoria di classe al Ronde del Canavese per il tandem Mattia Pastorino - Gabriele Priante

Per la coppia savonese/canavesana è stata la vittoria della classe Rally5 e della ventiseiesima posizione assoluta al Rally Ronde del Canavese, ad inaugurare la stagione motoristica, dopo l'esperienza del pilota Gabriele Priante all'Ice Challenge di febbraio in Valle d'Aosta, che insieme al suo navigatore savonese Mattia Pastorino, sono pronti a prendere parte alla prima tappa della Coppa Rally di Zona 1, il Rally “Regione Piemonte” che andrà in scena a metà aprile.

Un’esperienza, quella del Ronde del Canavese in cui la coppia ormai consolidata, portacolori della Meteco Corse, ha tenuto alto gli onori della “Driving For Victory”, il progetto realizzato da Corrado Perino, con l’obiettivo di formare giovani e nuovi talenti che possano gareggiare nelle gare internazionali facendo prima esperienza nelle gare minori.

Una grande emozione quella vissuta dall'equipaggio, che ha amato sin da subito il percorso, definendolo entusiasmante. Una gara test, come più volte dichiarato dal pilota, per mettere a punto la vettura, la Renault Clio Rally5, preparata da ScaccoMatto Racing, in vista dell’imminente Coppa Rally di Zona 1.

“Una gara che, con i suoi 4 passaggi, ci ha permesso di provare più soluzioni ed i risultati ottenuti sono stati davvero molto buoni. Archiviata la gara test, siamo pronti per Alba: un appuntamento importante e rinomato che si snoda su delle bellissime prove, sebbene molto impegnative. Gabriele Priante e Mattia Pasrorino sono ormai un equipaggio consolidato e sperano di togliersi davvero tante soddisfazioni anche quest'anno.

Il prossimo appuntamento è quindi a metà aprile con la 19esima edizione del Rally Regione Piemonte che vedrà impegnati i migliori equipaggi della serie nazionale e in cui i nostri piloti tenteranno di dimostrare tutto il loro valore.