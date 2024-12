Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Plodio ai quarti, il Cisano riparte dalla vittoria a firma Spinelli

Tra gare di andata e sfide di ritorno, gli ultimi quattro giorni hanno visto le formazioni savonesi scendere in campo per gli ottavi di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Pass già staccato per il Plodio che, dopo la vittoria per 4-0 di fine novembre, ieri sera ha completato l'opera sueprando 4-1 il Pallare.

Per i padroni di casa gol di Abdenour, riequilirbato a inizio ripresa da Raimondo. A seguire i tre restanti gol a firma Plodio con Frumento, Rami e Luongo.

Domenica prossima sfida di ritorno per il Cisano contro il Bordighera, si ripartirà dal prezioso successo in trasferta per i ragazzi di Porcella, arrivato in pieno recupero grazie alla marcatura realizzata di Spinelli.