Giudice Sportivo, Promozione. Si arriva fino a cinque giornate di stop, tre turni a Guarco, due per Poggi e Fazio

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 14/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO

CARCARESE: Euro 300,00 e 1 gara

Per la condotta dei propri sostenitori, i quali rivolgevano ad un giocatore della squadra avversaria espressioni di stampo razzista che, grazie all'intervento del capitano e del dirigente accompagnatore, cessavano. Successivamente, sempre da parte dei sostenitori, venivano lanciati sassolini in campo, che tuttavia non colpivano nessuno, nonché accesi numero 8 fumogeni.



AMMENDA

MILLESIMO CALCIO: Euro 200,00

Per la condotta dei propri sostenitori, i quali per l'intera durata della gara rivolgevano al direttore di gara ripetutamente espressioni gravemente ingiuriose, minacciose e irriguardose, molte delle quali a sfondo sessuale.



ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GUARCO SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

Al 3° st, dopo aver commesso un fallo, mentre era a terra colpiva con un calcio un avversario, senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POGGI MATTIA (CARCARESE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO JOSE (MILLESIMO CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)



AMMONIZIONE (II INFR)

BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

PRATO FABIO (CARCARESE)

GUARCO SIMONE (MILLESIMO CALCIO)



GARE DEL 15/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/1/2025

PAGANO FULVIO (CELLA 1956)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/1/2025

BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

Colpiva un avversario allo zigomo con la nuca, cagionando conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

Al 45+5° st, rivolgeva al direttore di gara un'espressione ingiuriosa (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione utilizzata).



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Sanzione attenuata per le scuse pronunciate a fine gara.

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FAZIO PIETRO (PONTELUNGO 1949)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARO PEREZ JAMAL VITTORIO (ARGENTINA ARMA)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

MELLE MATHIAS SERGIO (CELLA 1956)

BARBETTI FEDERICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

CANTONI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

REVELLO MATTEO FRANCESC (LEGINO 1910)

SIDDI GABRIELE (LITTLE CLUB JAMES)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

SARNO ALFREDO (SESTRESE BOR. 1919)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)



AMMONIZIONE (VI INFR)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE (III INFR)

DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

ONTARIO NICOLANTONIO (MAGRA AZZURRI)

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

TESTORE FEDERICO (SAMPIERDARENESE)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (II INFR)

CAFFI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)

RANASINGHE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)

PARISE LORENZO (CELLA 1956)

BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)

BENEDINI MICHEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

TOBIA ALESSIO (LEGINO 1910)

GARAVENTA GIACOMO (LITTLE CLUB JAMES)

GAMBA BARTOLOMEO (NEW BRAGNO CALCIO)

PALUMBO LUCA (NEW BRAGNO CALCIO)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

LONGINOTTI TOMMASO (PANCHINA)

FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SUPERBA CALCIO 2017)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

VIGNOZZI ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (I INFR)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

CORSO SIMONE (CANALETTO SEPOR)

NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)

PAPINI MARCO (CELLA 1956)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)

ROLLA MATTIA (FORZA E CORAGGIO)

BRUNI EMANUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PASTORINO DANIELE (LEGINO 1910)

NINOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

SPADONI EDOARDO (PANCHINA)

PAGGINI DANIELE GIOVANN (PSM RAPALLO)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN CIPRIANO)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)

MAZZI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

SPADONI CHRISTIAN (VALLESCRIVIA 2018)

LATELLA GIACOMO (VENTIMIGLIACALCIO)