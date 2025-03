Tennistavolo: Toirano vince la D2, vede la salvezza in C1 e resta in corsa per il primato in D1

Si è concluso con un bilancio in perfetto equilibrio, 7 vittorie e 7 sconfitte, il fine settimana più intenso della stagione per quanto riguarda i campionati a squadre 2024/2025. Ma, al di là dei risultati, per la ASD Toirano la principale soddisfazione è aver schierato 8 formazioni e, di conseguenza, ben 24 tesserati che, nelle cinque differenti categorie, hanno potuto confrontarsi con avversari delle altre società.

In SERIE C1 vittoria fondamentale per allontanare le posizioni pericolose. Il Toirano, dopo tre sconfitte consecutive, è tornato al successo superando per 5-0 l'A4 Verzuolo Avis. Massimiliano Genta (2), Walter Lepra (2) e Daniele Facci (1) hanno prevalso con autorevolezza sulla giovane formazione ospite, conquistando così la quinta vittoria stagionale. Due punti che valgono la quarta posizione in classifica.

In SERIE C2 il Toirano "Sensei Ottica Ottobelli" si è arreso col risultato di 2-5 al Vallecrosia, rimanendo così in nona posizione. I punti ottenuti da Andrea Abete ed Andrea Marino hanno reso meno pesante il passivo della formazione che schierava anche Roberto Pesce.

In SERIE D1 continua il testa a testa tra il Toirano ed il Don Bosco Varazze "Piro Piro", appaiate in vetta a quota 18 nell'attesa dello scontro diretto in programma nel prossimo turno. La formazione toiranese ha regolato di misura l'altro team varazzino, quello griffato "Luminousbees". Un 4-3 che porta le firme di Alessandro Caslini, vittorioso nei due singoli e in doppio insieme a Riccardo Besaggio, e di Stefano Tavilla, che si è aggiudicato un singolo.

Il girone A di SERIE D2 ha emesso il primo verdetto: il Toirano "B" ha vinto il campionato! Federico Occelli, Edoardo Fiorillo e Christian Galfrè non hanno lasciato scampo neppure al Vallecrosia, battuto 7-0. Dodicesima vittoria in dodici incontri di campionato ed aritmetica promozione in Serie D1 con due turni di anticipo.

Sesta sconfitta, a fronte di sei vittorie ottenute, per il Toirano "A": la seconda della classe, il Bordighera, si è imposta per 6 a 1 nel palasport di via Aldo Moro. Il punto realizzato da Enrico Bessone ha reso meno amaro il passivo per la formazione che ha potuto contare anche su Nello Pruiti e Vincenzo Amodeo, in un incontro che è stato più equilibrato di quanto non dica il risultato finale con quattro partite terminate al quinto.

Terzo concentramento di SERIE D3 a Vallecrosia, con le squadre dei gironi A e B che hanno disputato il ritorno dei tre incontri giocati a Toirano lo scorso 19 gennaio.

Due vittorie ed una sconfitta col minimo scarto per il Toirano "C", che ha prevalso per 5-2 sulla formazione "A", ha battuto 7-0 il Vallecrosia "A" e ha perso 3-4 con la capolista Ventimiglia "A", grazie al contributo di Carlo Panizza (5 singoli e 2 doppi vinti), Vittorio Carchero (5 singoli e 1 doppio) e di Alessandro Carchero (3 singoli e 1 doppio) al rientro dopo due anni di inattività.

Il Toirano "C" è terzo in classifica nel girone B; stessa posizione occupata nel girone A dal Toirano "B" che, dopo aver perso 3-4 col Vallecrosia "B" e con l'Arma di Taggia "B", ha sconfitto per 6-1 il Ventimiglia "B" nello scontro diretto per la terza piazza. Risultati conseguiti da Andrea Caviglia (vincitore di 5 singoli e 1 doppio), Claudio Siccardi (4 singoli e 2 doppi) e Giovanni Barbero (1 singolo e 1 doppio).

Prima vittoria stagionale per il Toirano "A" che, dopo aver perso il derby ed aver ceduto 2-5 al Regina Sanremo "A", ha avuto la meglio per 5-2 sul Vallecrosia "A". Protagonista di giornata Roberto Cornelli con 6 singoli e 1 doppio vinti; 2 singoli e 1 doppio all'attivo per Francesco Vacca, mentre la squadra è stata completata da Sergio Zuccotti.

Al termine di tutti i campionati a squadre mancano 2 giornate.