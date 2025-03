Non è un momento fortunato per il settore offensivo della Carcarese dal punto di vista numerico.

Christian Kosiqi si è dovuto far carico dell'attacco biancorosso, impreziosendo la prestazione contro la Superba con una rete e un assist.

Per la punta classe 2005 c'è però ancora molto da fare per chiudere al meglio il campionato, sia sotto il profilo di squadra che per in ottica campionato.