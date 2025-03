Calcio, Andora. Il 3-2 al Cengio vale il quinto posto, da vedere la punizione vincente di Pollio (VIDEO)

Probabilmente la quinta piazza non garantirà, complice il regolamento playoff, l'accesso agli spareggi promozione, ma Andora e Cengio faranno il possibile fino alla fine per garantirsi il miglior piazzamento in graduatoria.

La vittoria di ieri pomeriggio dei ponentini ha permesso l'aggancio granata, con un piccolo vantaggio nella classifica avulsa dovuto agli scontri diretti.

Grande protagonista del match è stato il biancoblu Pollio, autore delle prime due reti andoresi: un calcio di rigore e una stupenda parabola che non ha lasciato scampo a Palle. Il 3-0 è arrivato con Delfino, ma il Cengio ha avuto il grande merito di non demordere e di riaprire i giochi con l'uno-due messo a segno da Zizzini e Canaparo.





ANDORA - CENGIO 3-2

Marcatori: 30’ Pollio (Rig.), 58’ Pollio, 66’ Delfino, 78’ Zizzini, 88’ Canaparo.

Andora: Rossi, Colavito, Osinaga Quispe (90’ Aicardi), Costamagna, Gimenez (70’ Nardi), Delfino, Pollio (75’ Modesti), De Boni (80’ Moro), Carballo (77’ Perrier), Guardone, Franco Ric.

Allenatore: Ghigliazza



Cengio: Pelle, Seccafen, Negro F., Gallesio, Thevenet (50’ Volga), Gillardo, Meta (75’ Venturino), Freccero, Zizzini, Canaparo, Rovere.

Allenatore: Chiarlone.



Arbitro: Pollero di Savona.