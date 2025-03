Calcio. Un buon avvio di gara non basta alal San Francesco Loano, i tre punti vanno all'Athletic

non è bastato alla San Francesco il gol di Alessio Auteri

Si riduce a un punto il margine della zona playout per la San Francesco Loano, eppure sono tanti i rimpianti con cui i rossoblu hanno lasciato la tana dell'Athletic.

I rossoblu hanno creato non poche occasioni da rete, ma la concretezza della'undici di Mariani e qualche disattenzione difensiva di troppo, hanno condannato la squadra di Cattardico alla sconfitta.

L'inizio del match ha visto la San Francesco partire forte, con il portiere albarino Bartoletti chiamato a intervenire in due occasioni: prima su un destro insidioso di Bonifazio nel cuore dell'area, poi su un tiro pericoloso di Leo dopo un'accelerazione sulla fascia sinistra. Gli ospiti hanno continuato a spingere con Cargiolli, il cui colpo di testa non ha trovato lo specchio della porta.

L'Athletic ha risposto alla mezz'ora con il gol del vantaggio firmato da Lo Bascio. Il numero 9 ha sfruttato un perfetto cross dalla destra, superando il proprio marcatore e battendo Gallo sul secondo palo. Il portiere ha impedito il raddoppio, invece, sul tiro a giro di Marrale.

Al 39', il pareggio rossoblu con Alessio Auteri: il numero 10, con un elegante gioco di gambe in area, ha trovato lo spazio per una rasoiata che, complice una deviazione, ha ingannato Bartoletti. Per il fantasista è il terzo centro stagionale. Dopo un minuto di recupero, le squadre sono rientrate negli spogliatoi sull'1-1.

La ripresa si è aperta con un'immediata occasione per il San Francesco Loano: Auteri, servito da Cargiolli, ha sfiorato la doppietta, ma Bartoletti si è superato con un intervento decisivo. Al 60', l'Atletic Club Albaro ha trovato il nuovo vantaggio con Marrale: su schema da corner, Pagano ha servito il numero 11, che con un destro potente ha battuto Gallo per il 2-1.

La partita si è poi innervosita, con un duro intervento di Bonifazio su Caramello, il centrocampista graziato con il cartellino giallo. Nel finale, la San Francesco Loano ha sfiorato il pari con un tiro dalla distanza di Leo, respinto ancora una volta da Bartoletti, e con una punizione di Campelli terminata di poco a lato.

A cinque minuti dal termine, i padroni di casa sono rimasti in dieci per l'espulsione di Gaspari.



ATHLETIC CLUB ALBARO - SAN FRANCESCO LOANO 2-1

Reti: 30’ Lobascio, 39’ Auteri, 61’ Marrale

Athletic Club Albaro: Bartoletti, Donarini, De Caroli, Di Pietro L., D’Arrigo (58’ Maura), Martino, Caramello, Gaspari, Lobascio (89’ Schenone), Pagano (80’ Lembo), Marrale (80’ Ilardo).

Allenatore: Mariani



SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Oxhallari, Leo, Valentino (64’ Lingua), Balla, Basso (64’ Buonocore), Campelli, Bonifazio (68’ Garibbo), Cargiolli, Auteri, Carastro L..

Allenatore: Cattardico

Arbitro: Evangelista di Treviglio