I Pirates ricordano l'amico Ettore, sabato ad Albisola si terrà il "Ronco Bowl"

Sabato 29 marzo finalmente al Pirates Field di Albisola Superiore si terrà il “Ronco bowl”, partita anzi festa del football americano per ricordare il “fratello” Ettore Ronco che ci ha lasciati prematuramente, fondatore della Masnada e Pirata da sempre.

Sabato scorso durante un allenamento della Masnada Hellequin, ho avuto il piacere di intervistare tra uno snap e un tackle i compagni di Ettore non che amici da una vita.



Nelle loro parole il ricordo di Ettore:

“Un amico sempre disponibile ad aiutare e ad organizzare un evento, ma soprattutto anche nella vita fuori dal campo, per noi è il minimo ricordare Ettore con un bowl a lui dedicato, sperando di portargli un sorriso ovunque lui sia” così si esprime visibilmente commosso uno dei capitani e fondatori della Masnada, Diego Valsecchi, mentre di fianco a lui un altro membro fondamentale della franchigia, Bruno Squeri ci racconta come sarà organizzata la giornata:

Siamo pronti per il prossimo evento organizzato dalla 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗕𝗼𝘄𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗮.𝘀.𝗱. che unisce la passione per il Football Americano e la Solidarietà.



Il 𝗥𝗼𝗻𝗰𝗼 𝗕𝗼𝘄𝗹 vedrà sfidarsi sul campo due squadre storiche della Charity Bowl League, i 𝗠𝗮𝘀𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗛𝗲𝗹𝗹𝗲𝗾𝘂𝗶𝗻 e i 𝗚𝗼𝗼𝗱 𝗢𝗹’ 𝗕𝗼𝘆𝘀, franchigia nata nel bolognese.

L’evento sarà in onore e in memoria di 𝗘𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗥𝗼𝗻𝗰𝗼 come già detto, uno dei primi giocatori dei 𝗣𝗶𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟭𝟵𝟴𝟰 e padre fondatore dei Team Oldies e Masnada, sempre disponibile in campo e fuori, in pieno spirito da giocatore di Football Americano.



L’assegno di 1.000 euro devoluto dalla Charity Bowl League a.s.d. questa volta sosterrà il 𝗖𝗼𝗟 - 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗢𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 e in questa occasione, come già successo in passato, alla nostra consueta donazione si aggiungerà quella dei fondi raccolti dal 𝗟𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, co-organizzatore dell’evento.

Alle 𝟭𝟰:𝟬𝟬: Inizio delle attività, con il football experience e tante postazioni dimostrative di Football Americano a cura dei giocatori e con i ragazzi del “COL” e partecipanti esterni, tutto per far divertire il pubblico e magari avvicinare qualche giovane a questo splendido sport che crea legami indissolubili nel tempo.



𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟱:𝟯𝟬: finalmente il Kickoff

Durante l’𝗛𝗮𝗹𝗳 𝗧𝗶𝗺𝗲 consegneremo gli assegni da parte della Charity Bowl League a.s.d. e del Lions Club International al Centro Oncologico Ligure

Unitevi a noi per uno spettacolo indimenticabile e per fare la differenza col cuore.

Grazie ai Pirates 1984 che ci supportano concedendoci il “Pirates Field” campo di IFL, come teatro di gioco e a tutti quelli che interverranno nel ricordo di Ettore.