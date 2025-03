Tiro con l'arco. Il savonese Enrico Rebagliati è il nuovo vicepresidente federale

Il Consiglio Federale della Fitarco, riunitosi sabato scorso a Roma, ha annunciato importanti novità per il futuro della federazione. L'evento clou della giornata è stata la nomina del savonese Enrico Rebagliati alla carica di vicepresidente. Rebagliati, già consigliere federale nel quadriennio 2021-2024 e presidente regionale nel quadriennio 2017-2020, entra così a far parte del consiglio di presidenza guidato dal presidente Fitarco, Vittorio Polidori.



Un'altra decisione di rilievo riguarda la ristrutturazione e l'implementazione dello staff tecnico federale, come annunciato dal presidente Polidori. Il nuovo staff, che entrerà in funzione ad aprile, vedrà alcune posizioni definite nei prossimi giorni. Polidori ha elogiato l'impegno e i risultati ottenuti dallo staff nel precedente quadriennio, sottolineando l'obiettivo di valorizzare le competenze di ogni tecnico per una crescita omogenea della struttura.



Per il Settore Olimpico Senior, Filippo Clini sarà il consulente tecnico della Nazionale Olimpica, con la possibilità di diventare Direttore Tecnico da ottobre. A supportarlo, Amedeo Tonelli come tecnico e Michele Frangilli come assistente tecnico. Lo staff includerà anche il medico federale Giorgia Micheletti e il preparatore atletico Roberto Finardi.

Nel Settore Olimpico Giovanile, Matteo Bisiani sarà il Direttore Tecnico, affiancato dai tecnici Emanuele Alberini e Guendalina Sartori.

Il Settore Compound Senior vedrà Tiziano Xotti come nuovo Direttore Tecnico, con Francesco Gogioso come tecnico e Alex Boggiatto come assistente tecnico. Xotti sarà anche il Direttore Tecnico del Settore Compound Giovanile, con Gogioso come coach e Boggiatto e Anastasia Anastasio come assistenti tecnici.

Per la Nazionale Para-Archery, Giorgio Botto sarà il Direttore Tecnico del Settore Olimpico, con Fabio Fuchsova e Andrea Toderi come tecnici. Stefano Mazzi guiderà il Settore Compound, con Antonio Tosco e Andrea Falcinelli come supporto. Ezio Luvisetto sarà il Direttore Tecnico del Settore Giovanile Para-Archery, con Alessandra Mosci come tecnico.

Infine, Giorgio Botto è stato confermato Direttore Tecnico del Settore Tiro di Campagna e 3D, con Daniele Bellotti e Antonio Tosco come tecnici e Fabio Pittaluga come assistente tecnico.