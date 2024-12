Calcio, Serie D. Domenica improba per Cairese e Albenga, Varese e Ligorna le avversarie di giornata

È una prospettiva diametralmente opposta quella che emerge dal girone A di Serie D, almeno per le formazioni savonesi, dopo l’ennesimo exploit del Vado.

La marcia dei rossoblù prosegue spedita grazie al successo di Lavagna, mentre gli ultimi mesi per Albenga e Cairese hanno assunto toni decisamente opposti.

Sulla carta, inoltre, si profilano due incontri tutt’altro che semplici.

Al "Riva" arriverà un Ligorna reduce dal pesante 4-1 subito contro il Gozzano e che, complice la differenza di valori sulla carta, non può permettersi di perdere ulteriore terreno nella corsa ai playoff.

Al "Brin", invece, i gialloblù di Nappi dovranno almeno mostrare una reazione dal punto di vista emotivo, dopo la prestazione deludente nella gara di domenica scorsa sul campo dell’Imperia.