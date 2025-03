Kombat Team Alassio in festa. Samuele Iorio è Campione Italiano Wako Pro, vittoria per Sacha Mosso

Samuele Iorio, atleta di Albenga, sabato 29 marzo a Casalecchio di Reno (Bologna) all'evento ONE GYM NIGHT PRO, ha conquistato il titolo di Campione Italiano WAKO PRO categoria -60kg, dopo aver battuto il suo avversario Carmine Rutigliano al primo round per knock-out (KO) in un incontro di grande intensità. Questa vittoria segna il ritorno di Iorio ai vertici del K1, dopo il suo precedente trionfo contro Ancinelli, che lo aveva portato al primo posto nella classifica di Fight Clubbing, noto circuito internazionale di sport da combattimento.

L'incontro si è aperto con una fase di studio tra i due combattenti, durante la quale Rutigliano ha tentato di colpire con alcuni calci bassi. Tuttavia, Iorio ha saputo difendersi con abilità e ha iniziato a prendere in mano le redini del match, gestendo ottimamente gli spazi. Alla fine del primo round Samuele porta una spettacolare ginocchiata saltata che colpisce l'avversario al volto costringendolo a non poter continuare l'incontro e permettendo a Iorio di essere incoronato campione. L'incontro oltre che come titolo italiano WAKO PRO, sotto l'egida della federazione italiana di kickboxing Federkomat, era anche valido come selezione per il circuito internazionale Fight Clubbing.

La serata è stata altrettanto positiva per il Kombat Team di Alassio, guidato dall'allenatore Alessandro De Blasi, con un'altra vittoria da parte di Sasha Mosso, che ha ottenuto la sua terza vittoria da pro per decisione unanime. Il match tra Mosso ed El Misbahi ha rappresentato un derby tra due atleti della provincia di Savona, e l'intensità del combattimento ha elettrizzato il pubblico presente a Casalecchio di Reno, confermando Mosso, appena diciottenne, come uno dei più promettenti pro nel panorama nazionale e internazionale nella sua categoria di peso.

Grandissima la soddisfazione del coach e direttore tecnico del Kombat Team Alessandro De Blasi che così commenta “Grandissime prestazioni di Samuele Iorio e Sasha Mosso, sono stra orgoglioso di loro e del lavoro che è stato fatto in questi mesi, portiamo a casa un altro importante titolo, l'ennesimo per la nostra società sportiva che da anni porta lustro e visibilità alle città nelle quali svolgiamo la nostra attività: Alassio, Albenga e Andora.”