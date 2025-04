Calcio. Millesimo forza sei, la capolista non si distrae in casa del Little Club James

E' stato un altro pomeriggio da ricordare per il Millesimo. In un colpo solo i giallorossi sono irusciti a realizzare sei reti in casa del Little Club James e a confermare il primo posto in classifica.

Il viatico migliore per la squadra di mister Macchia verso la sfida, probabilmente decisiva, contro la Carcarese.

Non poteva mancare nel tabellino dei marcatori Villar, con una doppietta, ma i gol non sono mancanti emmeno per Sata, Bogarin, Quinonez e Salvatico.

Per i genovesi la rete della bandiera porta il nome di Biancato.



LITTLE CLUB JAMES 1 MILLESIMO 6

Reti: 4' Sata, 9' e 25' Villar, 28' Biancato, 51' Bogarin, 70' Quinonez, 87' Salvatico.



Little Club James: Parise, Leonardi, Cinardo, Carrà (72' Pocaterra), Fossati, Bilanzone, Garaventa, Biancato (58' Eranio), Raiola (70' Siddi), Chaves, Praglia (89' Turhani). A disp.: Bongiorni, Canellini, El Khalloufi, Orciuoli, Rossetti N. All. Rossetti C.

Millesimo: Conde, Facello (70' Gadau), Cigliutti, Di Mattia, Ndiaye, Vittori A. (87' Benzo), Sata, Stafa, Quinonez (82' Salvatico), Villar (78' Bove), Bogarin (88' Pregliasco). A disp.: Castiglia, Guarco, Gomes, Piana. All. Macchia



Arbitro: Viviani di Genova