Tennistavolo: Toirano resta in Serie C1; sconfitta nello scontro al vertice della D1

Si avviano alla conclusione i campionati a squadre 2024/2025.

Il penultimo fine settimana ad essi dedicato ha visto le formazioni della ASD Toirano giocare 12 incontri (5 vinti e 7 persi è il bilancio del weekend) che, in alcuni casi, hanno sancito i verdetti definitivi.

Ottima giornata per la squadra di SERIE C1 che si è imposta a Valenza, violando col risultato di 5 a 3 un campo ostico. Un risultato che permette al Toirano di isolarsi al quarto posto in classifica e soprattutto garantisce la matematica certezza di mantenere la categoria.

Due successi di Walter Lepra, due di Daniele Facci ed uno di Massimiliano Genta hanno permesso alla squadra toiranese, che ha schierato anche Andrea Bottaro, di centrare la sesta vittoria stagionale.

Doppia trasferta ravvicinata per la formazione di SERIE C2 che sta affrontando un campionato di ben 14 incontri, onorandolo fino al termine nonostante la retrocessione. Il Toirano "Sensei Ottica Ottobelli" sabato a Genova è stato battuto 7-0 dalla Luigi Rum Compagnia Unica, pur strappando 7 set agli avversari.

Il riscatto è arrivato la mattina seguente a Sestri Levante dove Andrea Marino (2), Andrea Abete (1) e Roberto Pesce (1) hanno sconfitto per 4-3 il Segesta Nova, conquistando così la prima vittoria.

La sfida più attesa, lo scontro al vertice del girone A della SERIE D1, è terminata col successo del Don Bosco Varazze "Piro Piro" per 4 a 3 in casa del Toirano, dopo tre ore e mezza di battaglia. Non sono stati sufficienti i due successi in singolo di Alessandro Caslini, vittorioso anche in doppio in coppia con Riccardo Besaggio. Per quest'ultimo il rammarico di due sconfitte al quinto set e due palle match fallite nel primo incontro. La squadra toiranese, completata da Stefano Tavilla e priva di Armando Torregrossa fermo per infortunio, chiuderà al secondo posto in classifica.

In SERIE D2 sono tredici le vittorie su altrettanti incontri disputati per il Toirano "B" vincitore del campionato, che si è imposto per 6 a 1 nella palestra del Savona. Due i punti realizzati da Federico Occelli, due da Christian Galfrè, uno da Edoardo Fiorillo e uno dal doppio Occelli/Fiorillo.

Sconfitta di misura per il Toirano "A", 4-3 in casa del Regina Sanremo. Enrico Bessone, Nello Pruiti e Vincenzo Amodeo hanno vinto una partita ciascuno. In classifica il team toiranese è quinto con 12 punti.

È terminato il campionato di SERIE D3, cui hanno preso parte, in Liguria, 24 squadre suddivise in 4 gironi.

Terza posizione finale, nel girone A, per il Toirano "B" con 5 vittorie in 10 incontri. A Bordighera ha prevalso sulla giovane formazione di casa per 6-1, per poi battere 4-3 il Regina Sanremo "B", grazie al contributo di Andrea Caviglia (4), Giovanni Barbero (3) e Claudio Siccardi (2) e del doppio Caviglia/Siccardi (1).

Terzo posto con 10 punti anche per il Toirano "C", nel girone B. Nei due turni conclusivi ha ceduto 2-5 all'Arma di Taggia "A" e 3-4 al Regina Sanremo "A"; la squadra era rappresentata da Stefano Caredda (3), Carlo Panizza (1), Leonardo Trocchio e dal doppio Caredda/Panizza (1).

Il Toirano "A" è stato battuto 1-6 dalla capolista Ventimiglia "A" e 3-4 dall'Arma di Taggia "A". Tre i successi individuali di Roberto Cornelli (83% in singolo per lui in questo campionato), uno dell'esordiente Marino Caviglia; la formazione era completata da Eleonora Nicotra.