Il Genoa vince il Torneo di Viareggio: festa rossoblu per i savonesi Odero, Piacenza, Spadoni e Lardo

Basta una rete a metà primo tempo al Genoa per tornare a trionfare, diciott'anni dopo l'ultimo successo del 2007, alla Viareggio Cup nella 75esima edizione del torneo che ha battezzato l'inaugurazione del rinnovato “Stadio dei Pini”.

E' Marconi a regalare la vittoria per 1-0 sulla Fiorentina ai ragazzi di mister Gennarino Ruotolo sotto agli occhi di mister Patrick Vieira e del ds Ottolini, conquistando il terzo successo della storia del Grifone nella prestigiosa competizione giovanile.

Una rete decisiva che premia l'organizzazione dei giovani rossoblù, che nel finale avrebbero addirittura l'opportunità di arrotondare ulteriormente il punteggio in una sfida sempre tesa e col risultato in bilico, di fronte a una squadra viola molto propositiva.

E' però il piglio giusto in avvio dimostrato dai ragazzi di Ruotolo, cinici alla prima vera grossa occasione sfruttando un corner con Pastore a impattare di testa trovando la respinta corta di Dolfi, Marconi si avventa sulla sfera e insacca il tap-in vincente. I toscani provano a reagire, Baccelli rischia su un’uscita sbagliata (19’), ma poi è sempre attento sulle conclusioni dalla distanza di Puzzoli e Sardilli.

Nella ripresa il Genoa alza il muro mentre la Viola si affida alle giocate del solito Sardilli e di Atzeni. Ancora Baccelli è super sulla punizione di Puzzoli al 78’ e sulle offensive nel finale, mentre prima Spicuglia e poi nel recupero Riolfi sprecano l’occasione per il raddoppio in contropiede.

Dopo cinque minuti di recupero, il fischio finale fa esplodere l'ennesima festa per il Settore Giovanile rossoblù che con mister Ruotolo, dopo lo scudetto di categoria conquistato lo scorso campionato, porta nella bacheca di Villa Rostan anche il torneo internazionale giovanile.

Un trionfo dall'alto tasso savonese, con i giocatori Tommaso Piacenza e Martino Odero, passando per mister Ruotolo, ex tecnico biancoblu, e i suoi collaboratori come il preparatore atletico Matteo Lardo (ex Ceriale) e Luca Spadoni (ex Finale).

Ex Savona è anche il preparatore dei portieri, Andrea Bellussi, senza dimenticare un altro volto conosciuto nel nostro comprensorio come quello dello "sciamano" Cristiano Francomacaro, ex vice allenatore del Vado.