Finale: nuove opportunità con il bando per cultura, turismo e sport

Il Comune di Finale Ligure rilancia il proprio impegno a sostegno delle realtà del territorio. La Giunta comunale ha approvato lo scorso 20 marzo la delibera per dare avvio ad un “Avviso pubblico per la realizzazione di attività collettive nel campo cultura, turismo e sport in partenariato con i soggetti dell’associazionismo locale” per l’anno 2026, attraverso la concessione di contributi destinati allo svolgimento di iniziative nei settori indicati.

L’iniziativa mette a disposizione risorse complessive pari a 130.000 euro, con un contributo massimo di 10.000 euro per ciascun progetto, e punta a rafforzare la collaborazione tra Amministrazione e associazionismo locale nella costruzione di un calendario di eventi diffuso e di qualità. Il bando si inserisce in una strategia più ampia che mira a valorizzare il territorio del Finalese in tutte le sue componenti, sostenendo progetti capaci di coniugare identità locale, innovazione e attrattività turistica durante tutto l’arco dell’anno.

"Le proposte progettuali potranno svilupparsi lungo due principali direttrici – spiegano gli Assessori a Turismo ed Eventi, Maura Firpo, e allo Sport, Valter Sericano –. Da un lato il bando si rivolge alle attività di promozione culturale e turistica, orientate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, alla promozione delle eccellenze locali e alla costruzione di un’offerta integrata tra mare ed entroterra, con particolare attenzione anche alla destagionalizzazione. Dall’altro, sono interessate le attività di promozione sportiva, intese non solo come occasione di richiamo turistico ma anche come strumento di inclusione sociale, partecipazione e benessere, rivolto a tutte le fasce della popolazione".

"I contributi allo sport – rimarca l’assessore Sericano – prevedono un sostegno a iniziative che contribuiscano a favorire in primo luogo la partecipazione di giovani alla ricerca di una scelta futura sportiva, e in qyesto ambito ricordiamo la rinnovata organizzazione dei “Giochi della Gioventù”, e l’aiuto verso società sportive che con iniziative outdoor contribuiscano a favorire un indotto turistico, per mezzo di partecipanti dalla Regione Liguria e da altre territorialità del Nord Italia".

Il bando si rivolge a una platea ampia di soggetti: enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, società sportive, istituzioni scolastiche ed enti pubblici. Le iniziative dovranno essere senza scopo di lucro, svolgersi sul territorio comunale e generare benefici concreti per la comunità, contribuendo a rafforzare l’immagine e la vivibilità della città.

Particolare attenzione viene riservata alla qualità e alla solidità dei progetti. Le proposte dovranno essere ben strutturate, corredate da un piano economico-finanziario e capaci di attivare collaborazioni e partenariati sul territorio. Ad essere premiate saranno in particolar modo le iniziative che metteranno in campo una cooperazione tra associazioni, operatori e istituzioni, al fine di valorizzare competenze e risorse locali.

La selezione avverrà attraverso una procedura pubblica e trasparente, con valutazione affidata a una Commissione tecnica. Tra i principali criteri figurano la qualità e l’attrattività delle iniziative, la loro capacità di coinvolgere cittadini e visitatori, il valore territoriale e la coerenza con gli obiettivi

dell’Amministrazione. Verranno inoltre considerati il grado di innovazione, l’impatto sul territorio in termini sociali ed economici, la visibilità delle iniziative e la sostenibilità organizzativa e finanziaria dei progetti.

Continuano gli assessori Firpo e Sericano, ricordando come si tratti della prima assegnazione di fondi alle realtà locali con il nuovo regolamento deliberato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale dello scorso 24 febbraio: "L’approvazione di questo avviso segna un passaggio fondamentale perché rappresenta la prima applicazione concreta del nuovo regolamento sui contributi, che abbiamo fortemente voluto per rendere le procedure più snelle, trasparenti e vicine alle reali esigenze delle associazioni. Con uno stanziamento di 130.000 euro, la nostra intenzione è premiare la progettualità di qualità e, soprattutto, incentivare la capacità di “fare rete” tra le diverse realtà del territorio, mirando a sostenere un’offerta coordinata che sappia valorizzare non solo le diverse specificità ma anche il legame tra costa ed entroterra, promuovendo Finale Ligure quale destinazione viva e accogliente trecentosessantacinque giorni l’anno. Questo bando non è quindi solo un sostegno economico, ma una delle iniziative che la nostra Amministrazione ha voluto intraprendere per affiancare le realtà associazionistiche della città nella sempre molto apprezzata e variegata attività di promozione, attraverso eventi e iniziative, che esse svolgono per Finale Ligure".

Le domande potranno essere presentate direttamente al Protocollo dell’ente comunale entro le ore 12:00 del giorno 23 aprile 2026 (ore 23:59.59 dello stesso giorno in caso di invio via posta elettronica certificata – PEC indirizzata a comunefinaleligure@legalmail.it).