l vicepresidente della Regione Liguria e assessore allo Sport Simona Ferro ha incontrato a Roma il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.
“È stata l’occasione - spiega il vicepresidente Ferro - per fare il punto sull’attività del Comitato Olimpico sul territorio ligure e ragionare su nuove strategie per rafforzarla ulteriormente, anche attraverso la possibilità di ospitare nei prossimi anni manifestazioni sportive di rilievo capaci di coinvolgere giovani e famiglie. Il CONI troverà sempre nella Regione Liguria un interlocutore attento e un valido alleato nella promozione dello sport e dei suoi valori”.
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Altri sport | 02 aprile 2026, 12:33
Regione Liguria | Vertice a Roma, l'assessore Simona Ferro incontra il presidente del Coni Buonfiglio
l vicepresidente della Regione Liguria e assessore allo Sport Simona Ferro ha incontrato a Roma il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.
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