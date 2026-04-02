Regione Liguria | Vertice a Roma, l'assessore Simona Ferro incontra il presidente del Coni Buonfiglio

l vicepresidente della Regione Liguria e assessore allo Sport Simona Ferro ha incontrato a Roma il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

“È stata l’occasione - spiega il vicepresidente Ferro - per fare il punto sull’attività del Comitato Olimpico sul territorio ligure e ragionare su nuove strategie per rafforzarla ulteriormente, anche attraverso la possibilità di ospitare nei prossimi anni manifestazioni sportive di rilievo capaci di coinvolgere giovani e famiglie. Il CONI troverà sempre nella Regione Liguria un interlocutore attento e un valido alleato nella promozione dello sport e dei suoi valori”.