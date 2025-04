Il 26° Rally delle Palme illumina la primavera del Ponente ligure : la gara di Bordighera cambia data

Una primavera inizialmente piovosa si prepara a lasciare il passo a giornate luminose calde e ventilate, come solo il Ponente Ligure sa offrire. È in questo contesto che si inserisce la 26esima edizione del Rally delle Palme del 9-10 maggio prossimi, in quella voglia di Riviera e di mare che caratterizza le persone a fine inverno. E soprattutto in quella voglia di rally che le magiche strade dell’estremo Ponente Ligure sanno offrire. Il centro della gara sarà, come accade dal 2021 (quando la gara è tornata in calendario) Bordighera, città che storicamente è la capitale delle palme, inteso come albero, dove sarà posizionato il palco partenza e arrivi, il parco assistenza e il riordino di metà gara, nonché la sede della direzione gara e delle verifiche.

Il primo passo nella marcia verso il semaforo verde sarà le apertura delle iscrizioni per i concorrenti, che avverrà mercoledì 9 aprile e proseguirà fino alle ore 24 di venerdì 2 maggio, esattamente una settimana prima dell’avvio della gara. E proprio sette giorni dopo i concorrenti dovranno confluire a Bordighera per le verifiche sportive in programma dalle 19.00 e le 21.00 di venerdì 9 maggio (per gli iscritti allo Shake Down) nel rinnovato Palazzo del Parco di Via 1° Maggio, che sarà il centro direzionale della gara (lì sarà ospitata la direzione gara, il centro cronometraggio e la sala stampa), verifiche che proseguiranno anche sabato 10 maggio dalle 8.30 alle 12.30 (per tutti gli altri). Le verifiche tecniche seguono di mezzora quelle sportive e si svolgeranno in Piazzale Zaccari (ore 19.30-21.30 di venerdì 9 maggio e sabato 10 dalle 9.00 alle 14.00).

E sabato 10 maggio è il giorno in cui si accenderanno i motori. Prima con lo Shake Down dalle 10.30 alle 14.00 su un tratto di strada lungo 2,99 km a San Romolo, per poi puntare al palco partenza dove alle 16.00 del pomeriggio in Corso Italia sventolerà la bandiera tricolore che darà il via alla gara. Da quel momento il giudice unico sarà il cronometro che girerà fino alle ore 17.06 di domenica 11 maggio quando il primo concorrente tornerà in Corso Italia per festeggiare il risultato nella gara. Il 26° Rally delle Palme si sviluppa su sei prove speciali per un totale di 232,43 km di percorso e 60,46 km cronometri su fondo asfaltato.

Il 26° Rally delle Palme è valido con seconda prova della Coppa Rally di Zona-2; Michelin Trofeo Italia-Regional; Trofeo Pirelli Accademia CRZ e R-Italian Trophy. Il sito di riferimento della gara è: www.rallydellepalme.it

Lo scorso anno andò così: 1) Federico Gangi-Fabrizia Pons (Škoda Fabia R5) in 41’42”4; 2) Sandro Sottile-Marco Nari (Skoda Fabia evo Rally2) a 1”7; 3. Fabio Federici-Erika Badinelli (Škoda Fabia evo Rally2) a 27”8.