Ginnastica: ottimi risultati nelle gare dello scorso fine settimana per gli atleti della Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta sabato scorso a Sanremo, la seconda prova del campionato regionale individuale di ginnastica artistica femminile del settore silver livelli LA ed LB. Il Comitato regionale FGI Liguria ha deciso per la divisione su due zone, dal Ponte San Giorgio a Genova verso ponente e verso levante. Per la nostra zona per la prima volta ha visto la partecipazione di tutte le 5 affiliate FGI della provincia che, con la SunnyGym (Vallecrosia) la Vittoria (Bordighera), la Riviera dei Fiori (Taggia/Sanremo) e la Nike e la Imperia coprono in maniera omogenea il territorio. L’organizzazione è stata affidata alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori .

Interessanti i risultati ottenuti dalle nostre ginnaste, alcune all’esordio in questa tipologia di gara che prevedeva la sola classifica assoluta data dalla somma dei punteggi al corpo libero, alla trave, al volteggio e facoltative, le parallele asimmetriche. Per la gara LA, oro nelle senior per Alessia Galli, oro anche per Rebecca Trifan nelle Junior2. Argento per Ilaria Donatello nelle allieve 3 e per Kayla Mullane nelle allieve 4 seguita al 3° posto da Benedetta Semiglia. Altro bronzo per Allegra Ghilardi, 4° per Matilde Cosentino (A2), 5a Noemi Gennaro(J1), 8a Emma Oggero (A4), 10a Chiara Pezzimenti(A4), 11a Camilla Di Simone (A1). Per il livello LB, oro per Annalisa Driza junior 1, Giulia Germano nelle senior e Di Francesco Giulia nelle allieve 3; argento per Ilaria Vitulano nelle junior 1, Gresia Pennella nelle Junior 2, Mia Bertonasco allieve 2, 4° posto per Raffaella Cantagallo(J1), 5a Alice Serini/j1), 7a Noemi Giancaterino (A2), 8a Bice Manzo e Tabata De Paolis (A2) 9a Giulia Parente (A2).

Alla prova erano iscritte 191 ginnaste e i risultati soddisfano i tecnici Elisa Addiego, Giulia Bellone e Damiano Giunta che, pur con una notevole mole di lavoro, riescono a preparare al meglio un buon numero di ginnaste del settore agonistico. Soddisfatto anche il direttivo societario per la bella giornata di sport organizzata presso il Polo Sportivo che ha retto bene la concomitanza con una partita di basket e un torneo di minivolley. "La speranza - dicono dalla società matuziana - è che l’Amministrazione comunale di Sanremo continui ad investire in questa struttura ormai indispensabile per attività di più Federazioni e livelli di attività". Prossimo impegno per le nostre ginnaste dell’artistica domenica prossima a Genova col Campionato Regionale a Squadre livello LC.

Domenica scorsa, a la Seine sul Mer in Francia, si è svolta la 'Sèlective 3' per il camionato francese di trampolino elastico. Due ginnasti matuziano, tesserati per la Kelo Trampo di Saint Laurent (Nice), hanno preso parte alla prova dal livello tecnico elevato per la spettacolare e divertente disciplina olimpica della ginnastica. Giacomo Cioffi negli allievi e Matilde Sappia nelle junior hanno ottenuto due buoni terzi posti. Matilde, oltre al podio, ha totalizzato un punteggio di 43,670 ottenendo il pass per la finale in programma in dicembre a Rennes in Bretagna. "Gareggiare in Francia - sottolinea la società - si sta dimostrando un’esperienza interessante per i nostri ginnasti ed i nostri tecnici Damiano Giunta, Nicla Londri , Elisa Addiego e la DTRTE Giulia Bellone".

Le ragazze della ritmica in questi giorni stanno provando gli esercizi per il Torneo in programma a Chiari (Brescia) domenica prossima. Saranno 37 le ginnaste che scenderanno in pedana per le gare individuali, di coppia e di squadra previste in questo torneo che qualifica per la finale nazionale di Ritmica Oltremare in programma a giugno a Riccione.