Ginnastica ritmica. Ottimi riscontri per l'Open Libera Cup, sotto gli occhi di Alexandra Agiurgiuculese

Si è conclusa con entusiasmo la Quarta Open Libera Cup, organizzata dalla A.S.D. Ginnastica Libera, confermando ancora una volta la sua centralità nel panorama della ginnastica ritmica. A rendere speciale l’edizione 2025 è stata la presenza, in qualità di madrina dell’evento, di Alexandra Agiurgiuculese, campionessa internazionale e atleta olimpica a Tokyo, la cui partecipazione è stata un onore e una fonte di grande ispirazione per tutte le ginnaste.

La competizione ha visto scendere in pedana 160 atlete provenienti da diverse regioni italiane, che si sono esibite con talento, passione e impegno, in un clima di sana competizione e condivisione sportiva che ha valorizzato il lavoro delle società e delle allenatrici. A conclusione della manifestazione, tutte le società hanno partecipato a un galà finale, momento spettacolare e coinvolgente in cui le atlete hanno potuto mostrare le loro capacità davanti al pubblico. Durante il galà, anche Alexandra Agiurgiuculese ha regalato un’esibizione di altissimo livello, emozionando atlete, tecnici e spettatori.

L’evento non si è limitato alla competizione: l’11 gennaio si è svolta una masterclass esclusiva con Alexandra Agiurgiuculese, dedicata alle maestrie di attrezzo, un’occasione formativa unica per apprendere direttamente da una delle interpreti più affermate della ginnastica ritmica.

"La Quarta Open Libera Cup si conferma così non solo come una gara - hanno spiegato gli organizzatori - ma come un vero momento di crescita sportiva e umana, capace di unire competizione, spettacolo e formazione. Un ringraziamento speciale va a tutte le società partecipanti, al Comune di Spotorno e ai nostri sponsor per il prezioso supporto e la collaborazione. Con l’entusiasmo di questa splendida edizione, vi aspettiamo ancora più numerosi alla 5ª edizione della Open Libera Cup!