Ginnastica acrobatica | La Polisportiva Agi si conferma ai vertici dopo la prova di Ronco Scrivia

Nel primo week end di febbraio, a poco più di due mesi dal primo incontro, si è svolta a Ronco Scrivia la seconda prova Interregionale UISP di ginnastica acrobatica, con esercizi al trampolino elastico ed elementi al suolo.

Le ginnaste ingaune della Polisportiva AGI, dopo un esordio strepitoso nel mese di dicembre che ha aperto la stagione agonistica, hanno confermato con determinazione e qualità le loro performance.

Sofia Franzin Gazzo, nella terza categoria Seniores, ha presentato ancora una volta esercizi precisi e fluidi che le hanno consentito di beneficiare degli abbuoni previsti nelle proprie serie acrobatiche, conquistando nuovamente la medaglia d’oro e lo scudetto di Campionessa Interregionale.

La compagna di squadra Greta Vullo, che solo da questa stagione fa parte della squadra agonistica, nella categoria mini-prima Juniores ha gareggiato con determinazione e sicurezza, eseguendo con leggerezza i suoi elementi tecnici. Si è così aggiudicata la medaglia di bronzo al trampolino, a pari merito con un’altra ginnasta, e una meritata medaglia d’oro al corpo libero. I due risultati le hanno permesso, nella classifica generale, di salire sul gradino più alto del podio e confermare il titolo Interregionale.

Nella prima categoria Seniores, Maddalena Ceriotti, seguita e allenata come le compagne dal tecnico Nadia Ferrando, da anni protagonista sulle pedane della ginnastica, è riuscita a mantenere saldo il suo Titolo Interregionale nonostante un piccolo intoppo al trampolino. Dopo un primo salto che non le ha consentito di ottenere l’abbuono, ha eseguito il secondo senza difficoltà: essendo quest’ultimo il salto migliore, il punteggio è stato sommato alla buona esecuzione delle due serie presentate sull’airtrack, permettendole di conquistare la medaglia d’oro, come già nella prima prova di Campionato.

Il Presidente, Signora Lene Elniff, insieme ai dirigenti della Polisportiva AGI e al coach della sezione di Albenga, ha espresso grande orgoglio per i risultati ottenuti dalle ginnaste.