Ginnastica acrobatica | Ad Alassio la prima prova nazionale FGI: al PalaRavizza in pista oltre 400 atleti da tutta Italia

Si è trasformato nel tempio della ginnastica acrobatica italiana, durante il fine settimana appena trascorso, il Palaravizza di Alassio, dove oltre 400 atleti, giunti da ogni angolo della penisola, hanno dato vita alla prima prova del Campionato Italiano FGI, regalando uno spettacolo di altissimo livello tecnico e agonistico.

L'evento ha confermato la vocazione sportiva della Città del Muretto, capace di accogliere una manifestazione di tale portata con una gestione organizzativa che ha rasentato la perfezione. Il successo dell'iniziativa è il frutto di una sinergia virtuosa tra tre realtà del territorio: l’US Villanovese, Move Up e la società partecipata del Comune di Alassio, Gesco. Insieme hanno lavorato per garantire che ogni dettaglio, dalla logistica alla sicurezza in pedana, fosse curato nei minimi particolari. Un supporto fondamentale è arrivato anche direttamente dall'Amminisitrazione Comunale, con l’impegno diretto dell’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, che ha creduto fortemente nel valore di questa competizione.

Le tribune dell'impianto sportivo alassino sono rimaste costantemente gremite da un pubblico entusiasta. Famiglie e tecnici hanno seguito le spettacolari evoluzioni degli atleti in gara. La perfetta riuscita di questa prima tappa del Campionato Italiano FGI è stata sottolineata dalla direzione di Gesco che ha collaborato per la riuscita dell’evento.

“E' per noi motivo di grande orgoglio – afferma l’assessore Roberta Zucchinetti – aver ospitato ad Alassio la prima prova del Campionato Italiano FGI di ginnastica acrobatica. Eventi di questo livello, che avvengono sempre più frequentemente ad Alassio, valorizzano lo sport e i suoi protagonisti e rappresentano allo stesso tempo anche un’importante occasione di promozione per la nostra città, che anche in questa occasione ha accolto numerosi atleti con le loro famiglie e tecnici da ogni luogo d'Italia. Insieme a tutta l'Amministrazione Comunale ringrazio le realtà e le persone che hanno reso possibile la perfetta riuscita di questa importante manifestazione”.