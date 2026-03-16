Ginnastica | Tre ori e un titolo interregionale: successo per le ragazze della Polisportiva Agi

Lo scorso fine settimana a Carpenedolo, in provincia di Brescia, si è svolta la prova interregionale di ginnastica acrobatica Uisp per la Regione Lombardia. La manifestazione, molto partecipata, si è disputata su due giornate, sabato 7 e domenica 8 marzo.

Il tecnico Nadia Ferrando, allenatrice della sezione di Albenga della Polisportiva Agi, ha presentato all’evento tre ginnaste, tutte rientrate in Liguria con prestigiosi piazzamenti.

Nella terza categoria Seniores Sofia Franzin Gazzo ha difeso con successo il proprio titolo interregionale, eseguendo anche nuovi salti al mini trampolino elastico e conquistando il primo gradino del podio nella classifica generale.

Nella prima categoria Seniores Maddalena Ceriotti ha affrontato numerose avversarie riuscendo, come la compagna di squadra, a difendere il titolo interregionale e a festeggiare con soddisfazione la medaglia d’oro.

Non è mancata infine la soddisfazione per Greta Vullo che, anche in Lombardia, è riuscita a distinguersi tra le tante atlete della categoria mini prima Juniores. Per lei sono arrivate la medaglia d’oro al corpo libero, il bronzo al trampolino e, ciliegina sulla torta, il titolo interregionale nella classifica assoluta.

Un’altra trasferta ricca di emozioni e soddisfazioni per le ginnaste ingaune che, insieme alla loro allenatrice, hanno anche colto l’occasione per festeggiare la Festa della Donna.

Un ringraziamento particolare va ai dirigenti della società e allo sponsor McDonald’s per il costante sostegno.