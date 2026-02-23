Doppio oro per la Ginnastica Maremola: Alice Barisone e Asia Chiariello sul primo gradino del podio

Alice Barisone e Asia Chiariello sul primo gradino del podio: doppio oro per la Ginnastica Maremola alla prima prova regionale Gold Allieve e Silver Ld disputata a Sant’Eusebio. Le due giovanissime atlete si sono imposte nelle rispettive categorie, nonostante qualche sbavatura alla trave, confermando talento e grande potenziale.

Per Alice Barisone, classe 2017, si è trattato di un eccellente esordio nel settore Gold: tra le Allieve ha conquistato la vittoria con un ampio margine sulle avversarie. Esordio in Federazione anche per Asia Chiariello, impegnata nel Silver LD Avanzato, dove ha mostrato qualità tecniche e prospettive che potrebbero presto proiettarla verso le competizioni Gold.

Un risultato che premia l’impegno e la costanza delle due ginnaste, unite dall’allenamento quotidiano e da una forte amicizia nata in palestra. In casa Maremola c’è entusiasmo per un inizio di stagione che lascia intravedere un percorso ricco di soddisfazioni.